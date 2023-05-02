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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعا طارئا بالديوان العام لبحث شكوى مواطن بنجع حمادى

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا طارئا لبحث شكوى أحد المواطنين بمركز نجع حمادى ، يتضرر من وجود مخبز سياحي بالعمارة السكنية التي يقطن بها غير ملتزم بالاشتراطات البيئية والصحية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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واستمع محافظ قنا ، لشكوى المواطن، وعلي الفور وجه بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى والتموين والبيئة والصحة والأمن الصناعي والكهرباء ومياه الشرب لفحص شكوي المواطن والمرور علي المخبز لبيان مدي استيفاء المخبز لإشتراطات مزاولة النشاط.

 

و قال محافظ قنا، في حالة مطابقة المخبز للإشتراطات يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص خلال أسبوع ، وفي حالة عدم المطابقة يتم إصدار قرار بالغلق الفورى وقطع كافة المرافق، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.


وأضاف محافظ قنا ، بأن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهداً في العمل علي حل شكاوي المواطنين، وفتح قنوات مختلفة للتواصل معهم، سواء من خلال اللقاءات اليومية معهم، أو من خلال تقديم الشكوى بمكتب خدمة المواطنين، أو الخط الساخن 16528 التابع لمجلس الوزراء، أو البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

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