عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيداً لافتتاحها قريبا.. محافظ قنا يراجع مواصفات أثاث مكتبة مصر العامة

اجتماع مكتبة مصر
اجتماع مكتبة مصر العامة

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا بالديوان العام، لمراجعة مواصفات أثاث مكتبة مصر العامة بقنا، تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

 

جاء ذلك بحضور حسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و المهندس محمد عبدالحفيظ، مدير عام مديرية الإسكان، و حمدي حسين، مدير الشؤن المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمود أحمد المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، و المهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء لجان المواصفات والفحص.

 

اعرف آثار بلدك.. قصر الأمير يوسف كمال "تحفة معمارية" بنجع حمادى

محافظ قنا يمنح أصحاب وحدات الطعام المتنقلة شهر سماح لإنهاء التراخيص

 


 أكد محافظ قنا ، ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية المدونة بكراسات الشروط الخاصة بتوريد الآثاث والأجهزة للمكتبة، مشدداً على ضرورة تسليم الآثاث بحضور مسئولى المحافظة للتأكد من معايير الجودة، مع التأكيد بأنه لن يتم استلام أي آثاث غير مطابق للمواصفات، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

 

وقال محافظ قنا، إن المكتبة سوف تساهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين ومن بينهم الأطفال، كما أنها سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وسوف تكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم، بهدف نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 والتى تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.

 

يُذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق، حيث ستضم" مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي - قاعات قراءة - قاعات تدريب - مزودة بنظام إنترنت " واي فاي "، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه.


 

قنا مكتبة مصر العامة نشر الوعي الثقافي الأرشفة الإلكتروني مكتبة الاسكندرية نشر ثقافة القراءة مكتبة رقمية نادى لتكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون: قلبك كان حاسس

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

وفاة الفنان مصطفى درويش

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

هاتلي بـ500 لو سمحت.. أخر بوست لـ مصطفي درويش قبل وفاته بـ5 ساعات

موضوعات متعلقة

لخطورتها على المارة.. إزالة فورية لأشجار النخيل وسط قنا

توفي بحادث تصادم.. صفحات أطباء قنا تتحول لدفاتر عزاء حزنا على زميلهم

ترشيحاتنا

يعاني من قلة النوم.. هذا ما شعر به مصطفي درويش قبل وفاته

لتوفير الدولار| السيسي يفتتح مصانع لتشغيل الشباب ضمن مباردة ابدأ

تعرف على الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

الأهلي مع السويس والزمالك يواجه بروكسي.. تفاصيل قرعة دور الـ32 لكأس مصر

ابعدوا عن شراء البطيخ أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

هاتلي بـ500 لو سمحت.. أخر بوست لـ مصطفي درويش قبل وفاته بـ5 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

شبه سمية الخشاب.. تسريب صور لياسمين صبري قبل الشهرة تثير السوشيال ميديا

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون : قلبك كان حاسس

فيديو

زيت التموين بقا بـ30 جنيه.. تعرف على حقيقة رفع سعر الخبز المدعم

رجل هندي يثير الجدل بظهور سفينة تيتانيك.. أعرف القصة؟

مفاجأة سارة في أسعار الذهب اليوم الاثنين واسقرار الدولار | فيديو

خلى معاك جاكيت.. الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة.. وهذا موعد ارتفاع الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ