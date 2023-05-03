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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: توفير كميات كبيرة من أسمدة الموسم الصيفي

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن توافر كميات كبيرة من الأسمدة الأزوتية اليوريا والنترات بالجمعيات التعاونية الزراعية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، مشيرا إلى المتابعة الدورية للأرصدة وصرف الأسمدة لزراعات الموسم الصيفي.

وقال، إن رصيد المحافظة من الأسمدة يبلغ 2979.850 طن من اليوريا والنترات بجميع الجمعيات الزراعية التعاونية بإشراف إدارة التعاون الزراعى بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كامل. 

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وفي ذات السياق أوضح المرسي أن 44873 طنًا تم توريدها داخل صوامع المحافظة، في حين تم توريد 31000 طن من القمح خارج المحافظة، مع استمرار التوريد في جميع الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين، في كل قرية ومركز، وذلك لتجنب تكدس سيارات التوريد في مكان واحد، ولتخفيف المعاناة عن الفلاحين وتسهيل العملية عليهم.

الجمعيات التعاونية التموين التعاونيه التعاون الزراعي الإداري بمراكز المحافظة بالوادي الجديد تخفيف المعاناة لتعاون الزراعى

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