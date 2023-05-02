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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد: توريد 75 ألف طن قمح داخل وخارج المحافظة

محصول القمح
محصول القمح

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن توريد 75873 طنًا من محصول القمح حتى الآن داخل المحافظة وخارجها. 

وأوضح المرسي أن 44873 طنًا تم توريدها داخل صوامع المحافظة، في حين تم توريد 31000 طن من القمح خارج المحافظة، مع استمرار التوريد في جميع الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين، في كل قرية ومركز، وذلك لتجنب تكدس سيارات التوريد في مكان واحد، ولتخفيف المعاناة عن الفلاحين وتسهيل العملية عليهم.

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وأضاف المرسي أن مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت 436505 فدادين في المحافظة بأكملها، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي، ويتركز معظمها في منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

التموين الأراضي المنزرعة الاراضى استبدال أراضي 50 ألف فدان الجمعيات الزراعية الجمعيات الوادي الجد الوادى الجديد اليوم اليوم اليوم الثلاثاء وكيل وزارة الزراعة

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