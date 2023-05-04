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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقى مطارنة وأساقفة أمريكا الشمالية عبر زووم

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس يلتقى مطارنة وأساقفة أمريكا الشمالية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، الآباء مطرانة وأساقفة إيبارشياتنا بقارة أمريكا الشمالية، وذلك عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق Zoom . وألقى عليهم كلمة دار موضوعها عن "الخدمة المعاصرة ومبادئها".

تم خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الرعوية، واستعراض الترتيب للاحتفال بالعيد المئوي لمجمع نيقية المسكوني والمقرر عام ٢٠٢٥ .

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص مينا جاد الله، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب القمص مينا حنا جاد الله كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية أسكر التابعة لإيبارشية أطفيح، عن عمر تجاوز ٨٣ سنة وبعد خدمة كهنوتية بلغت ٣٤ سنة، حيث ولد الأب المتنيح ١٦ أبريل عام ١٩٤٠ وسيم كاهنًا في الثاني من شهر أبريل عام ١٩٨٩.

وأقيمت صلوات تجنيزه الساعة في كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة (مقر مطرانية الجيزة).

وبدأت بكنائس قطاع شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة وتوابعها، فعاليات دورة تدريبية مكثفة في التدبير الكنسي والتطوير المؤسسي للخدمة تحت إشراف الأب القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بشمال كاليفورنيا.

يقدم التدريب عدد من أساتذة المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، ويشارك فيه مجموعتان من الآباء الكهنة وقيادات مجالس الكنائس والخدام من منطقتَي "سان فرانسيسكو" (٣٠ متدربًا) و"سياتل" (٣٠ متدربًا).

وتستمر فعاليات حتى ٧ مايو الجاري بالمقر البابوي في سان فرانسيسكو، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية. 

تُعَد هذه الدورة الأولى من نوعها بإيبارشيات المهجر والتي تأتي تفعيلًا لتوصيات السيمنار الثامن للمجمع المقدس في نوفمبر ٢٠٢١.

ونظمت إيبارشية أبو قرقاص لقاءً لخدام خدمة القوافل "الأنبا أرسانيوس"، في بيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، حيث ألقى كلمة بعنوان "مفاعيل القيامة".

وصلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بمناسبة تذكار استشهاد الشهيد مار جرجس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٢٣ برمودة. 

البابا تواضروس أمريكا الشمالية الآباء المطارنة الكنيسة

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