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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: رفع 246 طن قمامة خلال حملات النظافة بالوحدات المحلية القروية

رئيس المحلة
رئيس المحلة

أكد اللواء أركان حرب عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه توالت اليوم حملات النظافة بالوحدات المحلية القروية لمركز المحلة الكبرى تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش و المهندس محمد سمير نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية .

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كما يأتي ذلك لرفع مستوى كفاءة النظافة العامة بشوارع قرى مركز المحلة و استعداداً لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كما  أسفرت الحملات عن رفع 246 طن قمامة بواسطة متعهدى رفع القمامة بالقرى و كذلك بواسطة حملات النظافة بالوحدات المحلية و التى شملت طريق المحلة _دمرو قطاع وحدة محلة حسن و شارع البحر ومنطقة النجارين ومنطقة أبو بسيوني ببشبيش و الطريق الدائري " المحله الكبرى _ المنصوره " و كذلك نظافة بقرية كفر الجنينه وعزبة توما والطريق العام "المحله الكبرى _ دمرو " و أمام قرية ديرب هاشم والمصالح الحكومية بميت الليت.

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كما أضاف أن الحملة شملت أمام محطه صرف كفر العبايده و أمام الجمعيه الزراعيه بالجابرية و قرية سنباره و منشاة طنباره بدمرو و طريق البحر و طريق وهدان والسكه التحتيه و مسجد عباد الرحمن بصفط تراب و الطريق الدائري و المجمع الحكومي والمصرف المغطي بمحلة أبو على و أعمال رى أشجار الطريق الدائري بنطاق وحدة المعتمدية و الطريق السريع المحلة _طنطا وكوبري محطه المياه وكوبري الوحده ومنطقه مسجد السلام و المقابر ومحيط المدارس بالهياتم و طريق العامريه وعزبة راتب نطاق وحدة العامرية.

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يذكر أنه تم تحرير 2 محضر نظافة بمحلة حسن و  9 محاضر غلق لورشة سمكرة سيارات بشبرابابل و ورشة نجارة بنمرة البصل و محل قطع غيار سيارات بمحلة حسن و محل بيع لحوم مجمدة بالمعتمدية و ورشة سمكرة بمحلة أبو على و ورشة صيانة ثلاجات بالعامرية و ورشة نجارة ببلقينا و سمكرة دمرو و نجارة بالجابرية.

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أركان حرب 9 محاضر الحكومية الجمعية الزراعية الزراعية الرعاية الطبية الطريق العام الطريق الدائرى الطريق السريع اللواء أركان حرب الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي المصالح الحكومية المحلة الكبرى

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