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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"حياة كريمة".. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لــ866 حالة بقرية نواج

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية نواج مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

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وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 866 حالة من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 52 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وشملت فعاليات القافلة توقيع الكشف الطبي فى التخصصات التالية :  
24 حالة فى  جراحة المخ والأعصاب و 78 حالة فى عيادة طب الأطفال، و104 بجراحة العظام، و113 بعيادة الأمراض الجلدية، و87 بأمراض الباطنة، و62 بعيادة جراحة المسالك البولية، و91 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و29  بعيادة الجراحة العامة، و 34 بعيادة الأمراض الصدرية ، و34 بالنفسية والعصبية، و84 بعيادة طب وجراحة العيون ، و24 بعيادة القلب والأوعية، و72 بعيادة الأسنان، و54 بعيادة التحاليل

كما تم تحويل 52 حالة بواقع 4 جراحة مخ وأعصاب، و2 أطفال ،8 عظام، 2 جلدية، 1 باطنة،6 مسالك بولية ، 5 انف واذن وحنجرة ، 6 جراحة عامة، 4 الصدر، 2 نفسية وعصبية،12 طب وجراحة العيون.

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كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 32 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، إضافة إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين بالقرية حول الزراعة التعاقدية وأهميتها، وتم الاستماع إلى كافة استفسارتهم والرد عليها. 

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وشارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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