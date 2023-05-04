الدولار ينهار عالمياً قبيل صدور قرارات الفيدرالي الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي بوضوح قبيل صدور قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وذلك على الرغم من إيجابية بيانات سوق العمل الأمريكي في القطاع الخاص والتي قدمت دعما واضحا لتحركات الدولار، وفيما يلي أهم الأسباب التي أدت لانخفاض الدولار القوي اليوم:

تضرر الدولار الأمريكي بقوة بفعل تراجع العائد على السندات الأمريكية بكل وضوح، وهو ما ساهم في تزايد الضغوط البيعية على مؤشر الدولار خلال التعاملات، حيث انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.75% وسجل حوالي 3.379%. وكذلك، تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام بنسبة 1.83% وسجل نحو 3.7598%. وفي الوقت ذاته، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عام بنسبة 1.57% وسجل حوالي 3.673%. وهذا الهبوط في عائد السندات كان سببا قويا في هبوط الدولار القوي.

بالإضافة إلى ضعف عائد السندات الأمريكية، فإن الدولار الأمريكي تضرر بشكل واضح خلال التداولات بفعل ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة والسياسة النقدية في غضون ساعات، حيث تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يرفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إضافية، وهو ما يفترض أنه سيدعم الدولار اليوم، ولكن تتزايد المخاوف تجاه أن يكون هذا الرفع هو الأخير من قبل الفيدرالي، وقد يتوقف في ظل تجدد ضغوط القطاع المصرفي الأمريكي، ولذلك، فإن هذه التوقعات تزيد الضغط على الدولار وينتظر الدولار إشارات جديدة من قبل بيان الفائدة، أو المؤتمر الصحفي لجيروم باول حتى يحظى بدعم جديد.

جاءت بيانات سوق العمل الأمريكية في القطاع الخاص إيجابية للغاية، وهو ما قدم دعما واضحا للدولار حال دون انهياره اليوم رغم مخاوف الأسواق والضغط على مؤشر الدولار، وفي هذا الإطار، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إيجابية بيانات التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي خلال إبريل الماضي، حيث ارتفع مؤشر التوظيف بالقطاع الخاص بواقع 296 ألف وظيفة، وهو أعلى بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنحو 148 ألف وظيفة فقط، وكانت القراءة السابقة قد كشفت إضافة اقتصاد الولايات المتحدة لحوالي 145 ألف وظيفة خلال مارس الماضي، وتم مراجعتها إلى 142 ألف طلب.

تلقى الدولار الأمريكي خسائر ملحوظة في ظل ضغوط انخفاض عائد السندات وترقب قرارات الفيدرالي، ولذلك، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات رئيسية بنسبة 0.52% وسجل حوالي 101.44 نقطة، وقد يواصل هذا المسار الهابط حتى صدور قرارات الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية بوقت لاحق من اليوم.