فارق صادم.. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 141 مركزا في التصنيف العالمي

كشف موقع “football data base”، عن أحدث تصنيف للأندية على مستوى العالم، والذي شهد تواجد فريق الأهلي في المركز 75.

وتفوق الأهلي عن أقرب فريق مصري في الترتيب وهو الزمالك بفارق 141 مركزا، حيث حل الفارس الأبيض في المركز 216 عالميا، وجاء بيراميدز ثالثا في المركز 275 عالميا.

أما بالنسبة للتصنيف الإفريقي، فتواجد صن داونز الجنوب إفريقي في الصدارة وحل الأهلي ثانيا والوداد المغربي ثالثا والترجي التونسي رابعا ومازيمبي الكونغولي خامسا وشباب بلوزداد الجزائري سادسا والزمالك سابعا والرجاء المغربي ثامنا والهلال السوداني تاسعا وبيراميدز عاشرا.

التصنيف الإفريقي

مانشستر سيتي يتصدر التصنيف العالمي:

وتصدر مانشستر سيتي التصنيف العالمي، وحل ريال مدريد ثانيا وبايرن ميونخ ثالثا ونابولي رابعا وبرشلونة خامسا وآرسنال سادسا وليفربول سابعا ونيوكاسل ثامنا وأتلتيكو مدريد تاسعا وبورتو عاشرا.