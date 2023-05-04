لجنة تفتيش ومتابعة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية في الغردقة

إنذارات لاصحاب الفنادق..

وجه أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، بتكليف لجنة تفتيش ومتابعة تابعة للوحدة المحلية لمدينة الغردقة، لزيارة المنشآت السياحية والفندقية، وذلك للتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والأمن الصناعي والسلامة المهنية. وتم إصدار إنذارات لمسؤولي فندقين بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية في بعض الأقسام، ولعدم استيفاء بعض اشتراطات الأمن الصناعي.

وقامت اللجنة بتدوين الملاحظات وتسليمها لمسؤولي الفندقين للعمل على تلافيها في مدة زمنية 15 يوما.

تم الكشف عن عدم تقديم ما يفيد نسبة صرف بدل الإجازات والأرباح للعاملين، ونسبة العلاوة الدورية 3%، وعدم تسليم نسخة عقد عمل لكل عامل. وقامت اللجنة بالتنبيه والإنذار لاستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والأمن الصناعي والسلامة المهنية.

وعلى الجانب الإيجابي، أشادت اللجنة بوجود تراخيص المنشأة للفندقين وسريان السجل البيئي لهما، وتم التنبيه على الفندق الآخر لتجديد السجل البيئي.

وأكد بيان لمدينة الغردقة أن الحملة تهدف إلى التأكد من توافر جميع الاشتراطات اللازمة للتشغيل بأعلى مستوى، وذلك للمحافظة على مكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

تمت الحملة بالتنسيق مع الإدارة الصحية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية ومكتب العمل والبيئة تحت إشر مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.