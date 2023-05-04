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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المندوه: اتفاق مع التعليم العالي على قبول الطلبة العائدين من السودان بالجامعات

حسام المندوه الحسيني،
حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

كشف الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور سامي هاشم،  مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وسبل حل أزمة التحاق المصريين العائدين من السودان بالجامعات المصرية.

 

وأشار النائب إلى أن لجنة التعليم تلقت العديد من التساؤلات والاستفسارات من الطلاب العائدين من السودان، وأولياء الأمور، وعددا من أعضاء المجلس، قائلا: فسارعت اللجنة لدعوة الوزير لعقد الاجتماع والتعرف على أبعاد المشكلة والمقترحات المطروحة للحل. 

 

وقال حسام المندوه: تحرك لجنة التعليم في هذا الشأن، يأتي في إطار الحرص على مستقبل الطلاب في استكمال دراستهم، لاسيما بعد الظروف الاستثنائية التي شهدتها دولة السودان الشقيق.

وأعلن النائب، أنه تم التوافق بين أعضاء لجنة التعليم، والدكتور أيمن عاشور، على دراسة كافة الحلول الممكنة لهذه المشكلة، بما لا يخالف القانون والدستور.

وكشف حسام المندوه الحسيني، أنه تم الانتهاء إلى إمكانية قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان في الجامعات المصرية بعد عمل بعض الإجراءات التي تضمن قدرة الطالب على استكمال الدراسة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أعضاء اللجنة، أشادوا بجهود وتحركات الحكومة في هذا الشأن، موجهين الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لحرصه الدائم وسعيه لحل المشكلة التي تؤرق العديد من أولياء الأمور والطلاب، وبالتنسيق مع النواب . 

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