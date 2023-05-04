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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة النقل واللوجستيات تبحث سبل التعاون مع إسبانيا في الشحن والتوكيلات الملاحية

صدى البلد

استجاب رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية مدحت القاضي لدعوة الجانب الإسباني لتنظيم وفدا لزيارة مينائي برشلونة  و زراحوسا  بهدف الاطلاع علي أخر التطورات ولقاء ممثلي الميناء و الوكلاء هناك.

ترأس وفد الشعبة أحمد العنتبلي عضو مجلس الإدارة ومن المقرر ان يتم بحث  دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين و ترويج المشاريع الاستثمارية في محال النقل واللوجستيات. 

واكد العنتبلي أن الزيارة تعد الثانية حيث سبق قيام الشعبة بزيارة ميناء كوبر بسلوفينيا حيث تعد الزيارة هي الأولي من نوعها لوفد مصري ممثل للنقل الدولي والقطاع إلي اسبانيا.


ضمت الزيارة عدد من الشركات الأعضاء العاملة في مجالات الشحن و التوكيلات الملاحية و الشحن و التفريغ و التأمين.

تطرقت اللقاءات اهم التطورات التي تم التوصل إليها من الجانبين، فيما تم تبادل الأفكار والمشروعات التي يمكن تنفيذها والتخطيط لها في المستقبل، والتي تتناسب مع الطرفين وأيضا تضمن برنامج الزيارة زيارة إلي ميناء زارجوزا  أيضا للتعرف علي احدث التقنيات التي تم التوصل إليها الميناء في مجال صناعه النقل الدولي و تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي و أمن المعلومات الأمور التي تساعد في تحقيق اعلي معدلات التداول و تحقيق اعلي معدلات الربحية.


نسقت الشعبة  جلسة بين الشركات المصرية مع نظيرها من الشركات الإسبانية لفتح الأسواق بين الجانبين خلال الفترة  المقبلة، وشهد اللقاء عرض لأعضاء الوفد  كل ما يتعلق بالشعبة والقطاع وحجم الاستثمارات وكافة مزايا قطاع النقل الدولي و اللوجستيات بمصر.

و في نهاية اللقاء قام الجانب الإسباني بدعوة أعضاء الوفد علي الغذاء و وجهت الشعبة الدعوة لإدارة الميناء لزيارة مصر و التعرف علي المشروعات الجارية.

الاستثمارات الذكاء الاصطناعي الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالإسكندرية اللوجيستيات النقل

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