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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بعرب مطير

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات عرب مطير بمركز الفتح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أعمال تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الزراعية بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح. 

ويأتي ذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز الفتح ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ... رافقهما خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.
 

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وبدأ المحافظ ورئيس هيئة الابنية التعليمية جولتهما بقرية عرب مطير بتفقد الأعمال النهائية بمشروع مجمع الخدمات الزراعية "نموذج 2" والذي تم تنفيذه بالقرية وتفقدا أقسام المجمع والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.
وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة التفقدية – إنه وجه جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك. 

ولفت إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبخاصة مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".
وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالي عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه. 

ونوه بأن المشروعات تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه. 

وعن الأبنية التعليمية أشار إلى 131 مشروعا (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين (اسواق ومواقف ونقاط اطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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