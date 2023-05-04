معامل ومهرجان البحر الأحمر يشاركان سوق الأفلام بمهرجان كان |تفاصيل

عقدت معامل البحر الأحمر التابعة لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي شراكة مع سوق الأفلام بمهرجان كان، وذلك لإطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج " صُناع كان "؛ المقرر إقامته من 22 إلى 24 مايو 2023 في مدينة كان الفرنسية.



ويهدف البرنامج الجديد والذي يجري على مدار ثلاثة أيام ضمن سوق الأفلام إلى تمكين جيل جديد من المحترفين الذين يبحثون عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني بدءًا من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل، وتطوير مهاراتهم المهنية مع التركيز بشكل خاص على مرحلة البيع الدولي.



تم اختيار ثمانية مشاركين من جميع أنحاء العالم من بين أكثر من 250 طلبًا تم استلامها من 65 دولة. ووقع اختيار " صُناع كان " على صناع الأفلام من السعودية رغد باجبع وشهد أبونامي ومروان الشافعي، مقيم في السعودية من الجنسية المصرية، والذي تم اختيارهم من قبل معامل البحر الأحمر؛ المنصة التي تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشاريعهم من المراحل الأولية وصولًا لمرحلة الإنتاج.





بالتزامن مع مهرجان كان، سيجتمع جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من " صُناع كان " كجزء من برنامج معامل البحر الأحمر عبر الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، والذي سيجري في الفترة من 30 نوفمبر – 9 ديسمبر 2023. وستستمر هذه المرحلة من البرنامج المقامة في جدة في التركيز على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.

ويتطلّع برنامج " صُناع كان " إلى تشكيل الجيل الجديد من قادة صناعة السينما من خلال تعزيز التعاون الدولي، وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين، ودفعهم لتحقيق الازدهار في عالم صناعة السينما.

سيسمح " صُناع كان " للمشاركين بالتفاعل الحيّ مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع وتوزيع وإطلاق الأفلام بل وكامل مراحل صناعة الفيلم، بدءًا من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج والعرض النهائي للجمهور. كما سيتناول البرنامج مختلف القضايا التي تؤثر على الصناعة، بما في ذلك التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.

ومن جهته، علّق محمد التركي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلًا: "يسعدنا أن ندشّن هذه الشراكة مع سوق الأفلام بمهرجان كان؛ أحد أكبر وأبرز أسواق السينما في العالم. حيث يساهم برنامج " صُناع كان" في تحقيق أهداف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي ترمي لدعم جيل جديد من رواة القصص مع الاحتفاء بمواهبهم وتسويقها، كما سيعزز البرنامج من وجودنا وعلاقاتنا داخل الصناعة ويساعدنا في تسريع عملية التطوير الذي نضطلع بها. وكلّي فخر بحضور ثلاثة من صناع الأفلام من السعودية في قائمة الاختيار، فهذا البرنامج يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم."



تعرفوا على مشاركي عام 2023

تتألف القائمة المنتقاة من محترفين شباب في صناعة السينما، بالإضافة إلى طلاب أو متدربين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.



رغد باجبع: المملكة العربية السعودية

شهد أبونامي: المملكة العربية السعودية

مروان الشافعي: المملكة العربية السعودية، مصر





يفتح سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي الدولي أبوابه ابتداءً من يوم 16 مايو 2023، ويستمرّ حتى يوم 24 مايو، على أن يختتم المهرجان أنشطته في 27 مايو.