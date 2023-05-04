عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تخصصت فى النصب على المواطنين بالعملات الأجنبية المقلدة

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالعملات الأجنبية المقلدة .

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم حال إستقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية مقلدة" و2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات المالية المُقلدة بقصد النصب على المواطنين راغبى شراء العملة الأجنبية بالإشتراك مع (شخصان ، مقيمان بمحافظة القاهرة) ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان السابق ضبطهما أيداها .

 وإعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين من راغبى شراء النقد الأجنبى ، وأقرا بتحصلهما على العملات المُقلدة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وبالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط الأخير وبحوزته (هاتف محمول) .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود محادثات على تطبيقى " واتس آب ، ماسنجر " تؤكد نشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

العملات الاجنبية النصب على المواطنين امن القاهرة تشكيل عصابى سقوط عصابة قسم شرطة مصر القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

موضوعات متعلقة

تنتحل صفة موظفة حكومية لسرقة السيدات كبار السن بدعوى صرف معاش

يقتل مواطنا بسبب الخلاف على المبيت داخل ورشة مهجورة في عين شمس

القبض على قاتل دفن ضحيته أعلى سطح عقار بمدينة نصر

تعرف علي خريطة التحويلات المرورية بعد غلق الأوتوستراد وصلاح سالم بالقاهرة

لمدة 30 يوماً.. غلق محور الأوتوستراد بالإتجاهين لتنفيذ القطار الكهربائى السريع

أمن القاهرة يكشف العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

القبض على عصابة تروج العملات المقلدة عبر "الفيسبوك "

تعرف على أنواع رادارات المرور الحديثة والكاميرات الذكية

ترشيحاتنا

تفاصيل الحفل الغنائى قبل مباراة الأهلي وبيراميدز فى السوبر المصري غدا

تصرف مقصود من الملك تشارلز لتجنب المزيد من الفضائح بحفل التتويج|ما هو؟

غلق محور التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة لرفع منسوب الرصف

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

استراليا: تتويج الملك تشارلز الثالث رمزًا لحقبة الاستعمار البريطاني

بعد محادثة سرية.. كلوب يكشف حقيقة معاقبة محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

تغيير أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحسم مصير التحسين.. قرارات عاجلة لوزير التعليم

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ