بعد محادثة سرية.. كلوب يكشف حقيقة معاقبة محمد صلاح

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه لم يقصد التلميح إلى معاقبة محمد صلاح، لاعب الفريق بحرمانه من تنفيذ ركلات الجزاء، عندما صرح بإنه سيتحدث مع النجم المصري حول إهداره ركلتين متتاليتين.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على فولهام، أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة 28، بهدف دون رد من ركلة جزاء سددها في الدقيقة 39.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها موقع ليفربوبول الرسمي:" أجريت محادثة قصيرة مع محمد صلاح وأراد أن يبقة مسددا لركلات جزاء الفريق، قلت له حسنا ستستمر في ذلك".

وأضاف:" محمد صلاح أخبرني أنه لا يشعر بأنه على ما يرام بعد إهدار ركلة جزاء آرسنال لأن الضغط ازداد عليه بوضوح نتيجة إهدار ركلتين متتاليتين".

وواصل:" استطاع صلاح تجاوز هذا الأمر، لقد نجح في تسجيل ركلة جزاء رائعة ضد فولهام، أعتقد أنه مع كل الأهداف التي سجلها “مو” لا يمكننا الحكم عليه بأهدار ركلتين وحرمانه من التسديد".

واختتم:" عندما قلت أنني سأتحدث مع محمد صلاح بعد إهدار ركلات الجزاء، خمن البعض أنني قررت حرمانه من التسديد، لكنها كانت محادثة بين رجلين بالغين".