تصرفات مهينة .. باريس سان جيرمان يدعم ميسي ونيمار في بيان رسمي

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانا أدان فيه هجوم بعض جماهيره ضد ثنائي الفريق ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

كان أولتراس باريس سان جيرمان نظم وقفة احتجاجية أمام مقر ناديه، خلال الساعات الماضية، ووجه هاتفات عدائية ضد ميسي ونيمار دا سيلفا.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي:" يدين باريس سان جيرمان بأشد عبارات الحزم التصرفات غير المسموح بها والمهينة لمجموعة صغيرة من الأفراد، والتي وقعت أمس الأربعاء".

أضاف:" مهما كانت الاختلافات، لايوجد أي مبرر لمثل هذه التصرفات، ويبدي النادي مساندته الكاملة للاعبيه، وإطاراته ولجميع الأشخاص المعنيين بهذا التصرف المشين".

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن نادي باريس سان جيرمان، قررمعاقبة ميسي بالإيقاف لمدة مباراتين بالإضافة إلى تغريمه ماليا، بسبب رحلته إلى المملكة العربية السعودية للترويج للسياحة هناك، دون الحصول على إذن بذلك.

وينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.