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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث تلافي السلبيات.. وكيل صحة الشرقية يجتمع بمدير مستشفى منيا القمح

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع الدكتور محمد نورالدين القائم بأعمال مدير مستشفى منيا القمح المركزي الجديد ورئيس اللجنة العلمية ومشرف عام المناظير بالمديرية، وذلك اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل المستقبلية خلال الفترة القادمة بمستشفى منيا القمح، والعمل علي تلافي السلبيات التي تم رصدها خلال زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أمس على المستشفى، والزيارات الإشرافية عليها خلال الفترة السابقة، والعمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، ورؤية الإدارة الجديدة في تطوير أداء العمل بالمستشفى.

وأكد الدكتور هشام مسعود على أهمية تحقيق الانضباط بالمستشفى، وتنظيم الزيارات للأقسام الداخلية والحرجه منها، ووضع تصور لدخول وخروج المرضى والمرافقين، والتأكيد علي فصل خطوط سير مرضى الاستقبال والطوارئ، عن خطوط سير العيادات الخارجية، مع تنظيم مسارات العمل داخل ممرات وأقسام المستشفى المختلفة.

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كما تم مناقشة الخطة التنظيمية لأداء العمل داخل الأقسام الطبية والأقسام المكملة لها، والعمل علي إضافة خدمات طبية جديدة، وتفعيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي إعتبارا من اليوم، خاصة بعد استلام وحدة المناظير الجديدة، والتي تم دعمها من قبل معالي وزير الصحة والسكان، لتشمل الوحدة مناظير معدة وقولوني وقنوات مرارية، والعمل علي تطوير الخدمة، بما يساهم في تقديمها للمواطنين بجودة عالية داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية كلف أمس فريق من المديرية لإدارة مستشفى منيا القمح المركزي، وإعادة تقييم الهيكل التنظيمي بالمستشفى، أثناء مروره المفاجئ على المستشفى، وتلاحظ العديد من السلبيات المتكررة بها.

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