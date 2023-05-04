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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تحقق إنجازا دوليا جديدا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية

انجا لجامعة المنصورة
انجا لجامعة المنصورة

 حققت جامعة المنصورة تقدما ملحوظا فيما يخص العلوم الاجتماعية والإنسانية حيث نجحت خمس تخصصات فرعية تابعة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  في الحصول علي ترتيب دولي ومحلي علي النحو التالي :

1.  تخصص ادارة الاعمال والمحاسبة Business Management, Accounting   بالمركز 864 عالميا والمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية. 
2. تخصص الاقتصاد Economics  بالمركز 837 عالميا والمركز الثاني علي مستوي الجامعات المصرية.
3. علم النفس  Psychology بالمركز 1910 عالميا والمركز الثالث علي مستوي الجامعات المصرية. 
4. تخصص التعليم) Education   بالمركز 1668 عالميا والمركز الخامس علي مستوي الجامعات المصرية.
5. تخصص الجغرافيا  Geography, Planning and Developmentبالمركز 1191 عالميا والمركز التاسع  علي مستوي الجامعات المصرية.

 وذلك طبقا لتقرير تصنيف سيماجو العالمي لتصنيف الجامعات والتخصصات الأكاديمية Simago University Ranking   لعام 2023

ويعد تصنيف سيماجو (Scimago) للمؤسسات البحثية والأكاديمية من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد هذا التصنيف على 3 مؤشرات فرعية كما يلي: ‎ ‎%‎50لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، و يندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء.


وتضمن التصنيف هذا العام 5 أقسام هي: مؤسسات حكومية، مؤسسات صحية، شركات، ومؤسسات غير هادفة للربح، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (8433) مؤسسة دولية مما يوضح قوة المنافسة الدولية.

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