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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم مشابه لـ هواوي.. لافا تطلق هاتف 5G بإمكانات جبارة

هاتف Lava Agni 5G
هاتف Lava Agni 5G

تستعد شركة لافا Lava الهندية، لإطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية التي تعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، والذي يتميز بمواصفات قوية بسعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف Lava Agni 2 5G، أول هاتف ذكي من لافا يعمل بمعالج ميدياتك الجديد Dimensity 7050، الذي تم كشف النقاب عنه أمس.

 

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تسريب مواصفات هاتف لافا المرتقب Lava Agni 2 5G

ووفقا للمواصفات المسربة للهاتف، فأن Lava Agni 2 5G، سيأتي مزودا بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، وبقياس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتتميز بمستشعر بصمة مدمج أسفلها.

وسيعمل هاتف لافا المرتقب Lava Agni 2 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050 المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، وسيقترن بمعالج رسوميات Cortex-A78، بسرعة تصل إلى 2.6 جيجاهرتز لتقديم أداء استثنائي، واستجابة سريعة للتطبيقات، وأكثر سلاسة في الألعاب.

هاتف لافا المرتقب Lava Agni 2 5G

وسيقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4X، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية المدمجة من نوع UFS 2.1، والتي يمكن توسيعها عبر فتحة بطاقة microSD.

وسيتميز الإصدار المنتظر لافا، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، في تصميم دائري الشكل مشابه لهواتف هواوي وهونر، وسيعمل Lava Agni 2 5G بنظام التشغيل أندرويد 13.

ويشار إلى أن لافا، أطلقت أول إصدار من تشكيلة Agni في نوفمبر من عام 2021، والذي يعمل بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 810، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي تم بيعه حينها مقابل سعر يبدأ 210 يورو (أي ما يعادل 7170 جنيه مصري)، لذلك فأنه من المحتمل أن يأتي الإصدار المرتقب بنفس السعر تقريبا.

لافا Lava Agni 2 5G هاتف ذكي مواصفات هاتف لافا هواتف 5G

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