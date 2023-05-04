توقف خدمة الكول سنتر لـ مصر للطيران مؤقتًا لهذه الأسباب

أعلنت شركة مصر للطيران، لعملائها أنه من المقرر أن يتعذر استقبال مكالمات من خلال مركز اتصالات مصر للطيران EGYPTAIR Call Center، خلال أيام الجمعة فقط من كل أسبوع لمدة ثلاثة أسابيع قادمة، نظرا لأعمال الصيانة الدورية لتحسين الخدمة.

وبحسب بيان مصر للطيران، أعلنت أن الأيام التي سيتعذر فيها استقبال المكالمات، خلال المواعيد التالية:

- يوم الجمعة الموافق 2023/5/5 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

- يوم الجمعة الموافق 2023/5/12 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

- يوم الجمعة الموافق 2023/5/19 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

ونوهت مصر للطيران، أنه ستعود الخدمة إلى العمل بشكل طبيعي على مدار ساعات يوم الجمعة من بعد الثالثة عصرا، وتكون منتظمة طوال أيام الأسبوع.

