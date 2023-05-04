عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دية مليون جنيه وتقديم الكفن.. أمن المنوفية ينهي خلافا بين عائلتين بأشمون ..صور

إنهاء خلاف بين عائلتين
إنهاء خلاف بين عائلتين في المنوفية

عقدت مديرية أمن المنوفية، جلسة صلح بين عائلتين بقرية سنتريس بمركز اشمون وذلك بتقديم الكفن ودفع الدية مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مركز أشمون احمد الخشن وصابر عبد القوي وحضور حكمدار مديرية أمن المنوفية ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية وذلك داخل دوار العمدة عبد الصمد زهران الذي كان يتبني القضية.

محافظ المنوفية يتفقد عددًا من مواقف سيارات الأجرة ويتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة|صور

جامعة المنوفية تنظم ملتقى فنيا لاكتشاف مواهب الطلاب الإبداعية

كما حضر علماء من مديرية الأوقاف وكذلك الكنيسة المصرية لحث الأهالي علي وقف الدماء والعفو والمغفرة.

حيث قدم ايمن سعيد عبد المغني أحد أطراف القضية الكفن الي شقيق المجني عليه توفيق محمد هيكل وعفا عنه وسط الحضور مع تقديم دية مليون جنيه.

تعود وقائع القضية الي العام الماضي عندما نشب خلاف بين عائلتين بقرية سنتريس وتدخل المجني عليه حاتم محمد هيكل للفض بينهم فاصابته طلقة طائشة حيث أطلق أهل القرية عليه شهيد الشهامة.

فيما أعلنت أسرة المجني عليه استقبالهم العزاء غدا في القرية وذلك عقب عام من وفاته بعد اتمام الصلح مع المتهمين بقتل المجني عليه.

جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
جلسة صلح في المنوفية
امن المنوفية خلاف بين عائلتين شهيد الشهامة مديرية الأوقاف مديرية امن المنوفية مركز اشمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف سيارات السرفيس لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

نافذة أمل للملاك.. تحركات لإدراج قانون الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني

على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ حلمي بكر في الرياض

بعد مطالب الملاك.. طرد المستأجر وورثته من الوحدة السكنية في هذه الحالات

حرب السودان تنهي حياة زواحف وحيوانات برية نادرة بسبب قلة الماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ