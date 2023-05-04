دية مليون جنيه وتقديم الكفن.. أمن المنوفية ينهي خلافا بين عائلتين بأشمون ..صور

عقدت مديرية أمن المنوفية، جلسة صلح بين عائلتين بقرية سنتريس بمركز اشمون وذلك بتقديم الكفن ودفع الدية مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مركز أشمون احمد الخشن وصابر عبد القوي وحضور حكمدار مديرية أمن المنوفية ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية وذلك داخل دوار العمدة عبد الصمد زهران الذي كان يتبني القضية.

كما حضر علماء من مديرية الأوقاف وكذلك الكنيسة المصرية لحث الأهالي علي وقف الدماء والعفو والمغفرة.

حيث قدم ايمن سعيد عبد المغني أحد أطراف القضية الكفن الي شقيق المجني عليه توفيق محمد هيكل وعفا عنه وسط الحضور مع تقديم دية مليون جنيه.

تعود وقائع القضية الي العام الماضي عندما نشب خلاف بين عائلتين بقرية سنتريس وتدخل المجني عليه حاتم محمد هيكل للفض بينهم فاصابته طلقة طائشة حيث أطلق أهل القرية عليه شهيد الشهامة.

فيما أعلنت أسرة المجني عليه استقبالهم العزاء غدا في القرية وذلك عقب عام من وفاته بعد اتمام الصلح مع المتهمين بقتل المجني عليه.

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية

جلسة صلح في المنوفية