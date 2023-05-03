جامعة المنوفية تنظم ملتقى فنيا لاكتشاف مواهب الطلاب الإبداعية

نظمت الإدارة العامة لرعايه الطلاب بجامعة المنوفية، بالتعاون مع اللجنه الفنيه العليا ملتقى فنيا للمواهب الفنيه للطلبه والطالبات المبدعين بكليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب.

شمل الملتقي عرض فقرات ترفيهيه والغناء الفردى والعزف الموسيقى والتمثيل الفردى واستاند اب كوميدي وذلك بقاعات ومراكز الانشطه بالاداره باستاد الجامعه ، ويهدف الملتقي الي إظهار رغبات وميول الطلاب المبدعين والموهوبين.

وضمت لجنة التحكيم أشواق فاروق مصمم ديكور والمخرج احمد عباس و محمود الحسينى.