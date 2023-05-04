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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 كلمات كان يدعو بهم النبي فى السجود.. رددها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة

السجود
السجود

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد أحد منا لا يريد أن يتعلم دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة كلها، ويبحث الكثير عن دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة كلها ليغتنمه ويردده دائما.

7 كلمات دعا بهم النبي فى السجود

واضاف عبد الرازق، أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان يسجد السجود الأول في الصلاة ويجلس بين السجدتين ويقول “اللهم اغفر لي وارحمني وارفعنى واجبرنى وعافني وارزقنى واهدني”، فاحرصوا على تعلمه وترديده فى الجلسة التى تكون بين السجدتين في الصلاة علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الداعية الإسلامي أن هذا الدعاء من 7 كلمات فقط لكنه يجمع خير الدنيا والآخرة كلها، لذلك علينا أن نحرص على تعلمه وتعليمه لأولادنا وحفظه وترديده.

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علامات رضا الله عنك

من علامات رضا الله عن عبده التوفيق فإذا كنت تصلي مثلا ومواظب على الصلاة باستمرار دون انقطاع فهذا توفيق من الله بسبب رضاه عنك، فإذا كنت تداوم على فعل شيء تقربا لله فهو رضا من الله عليك كأن تداوم على صلاة ركعتين يوميا قبل نومك. و"أحب الأعمال الى الله أدومها".

ومن بين علامات رضا الله عن عبده هو استجابة الله لدعاء عبده وفي نفس الوقت لا يمكن القول بأن عدم الاستجابة غضب من الله لعل كان التأخير أفضل فالله يعلم وأنتم لا تعلمون.

علامات غضب الله على العبد

بُعد الإنسان عن شريعة الرّحمن، وكثرة ارتكاب المعاصي والذنوب، وعدم التوفيق إلى عبادة الله وفعل الطاعات، كراهية الناس للعبد وضيق الحال، عدم الإنصياع لمن يرشده إلى طريق الصواب، وعدم حب مجالس العلم والانتفاع من العلماء.

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