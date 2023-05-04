عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل رأى سيدنا موسى الله بعينه ؟ موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

كيف تجلى الله للجبل
كيف تجلى الله للجبل ؟ هل رأى سيدنا موسى الله بعينه ؟

حكى الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، عن كيف تجلى المولى عز وجل للجبل عندما طلب سيدنا موسى أن يراه، قائلاً:" أن تجلى الله عز وجل للجبل موقف جليل ومهيب، فالله بعظمته وقدرته يتجلى للجبل فى طور سيناء، حكي لنا المولى عز وجل الموقف فى الآية 143 فى سورة الأعراف يقول تعالى{وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ}.

كيف تجلى الله للجبل ؟

وتابع “ أبو عمر”، خلال فيديو منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الله سبحانه وتعالى وعد سيدنا موسى أن يعطيه الألواح التى ستكون بها الشريعة التى يتعامل بها بنو اسرائيل وان يعلمه هذه الشريعة، قال تعالى { وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}، ولما جاء موسي لميقاتنا وكلمه ربه، إزاد شوق سيدنا موسى عندما كلم الله فتمنى ان يرى الله، فقال ربي ارني انظر اليك.

هل رأى سيدنا موسى الله بعينه ؟

قال العلماء ان سيدنا موسى عارف ان رؤية الله فى الدنيا غير ممكنة لأن الانسان بهذه الطبيعة غير مؤهل ان يرى الله تعالى، لكن الرؤية فى الاخرة ممكنة، فعندما طلب سيدنا موسى هذا الطلب طلبه بمحبة عندما زاد شوقه واستمع لكلام الله تعالى، فقال له يا رب عاوز ارتقي فى المحبة والقرب اليك فقال له يا رب ارني انظر اليك قال له عز وجل "لن تراني" فقال اهل التفسير ربنا لم يقل له انا لن أُرى أو لا أُرى بل قال له لن تراني لو قال لن أرى تعنى “اى محدش هيشوفني فى الدنيا ولا فى الاخرة”، ولو قال لا أرى فكذلك “محدش هيشوف الله فى الدنيا ولا فى الاخرة” انما قال لن تراني اى بهيبتك هذه يا موسى لن تتحمل هذه الرؤية، أما فى الاخرة ربنا تعالى يهيئنا تهيئة جديدة لتحمل هذه الرؤية وهذه الأنوار الألهية.

قال تعالى {وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ}، إذا تحمل هذا الجبل على قدر قوته وشدته هذا التجلى العظيم هذه الرؤية فبالتالى سيتحمل سيدنا موسى رؤية الله، إلا إن الجبل لما يتحمل وتحول لتراب وصعق سيدنا موسى واغمى عليه فلما افاق قال سبحانك توبت اليك، اى تاب عن هذا السؤال وفى هذا الطلب وأنا أول المؤمنين من بني اسرائيل وأول المؤمنين والمصدقين بانك لا تُرى فى الدنيا.

وأشار الى أن الله عز  وجل جعل اعظم مكافأة لأهل الجنة هى رؤيته جل شانه، لقوله تعالى فيها ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى  رَبِّ﻿هَا نَاظِرَةٌ ﴾ سورة القيامة، وقوله تعالى أيضًا ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ سورة يونس، والحسنى هى الجنة والزيادة هى النظر لله تعالى فيها . 

احذر.. عبادة ذكرت فى القرآن تؤدي بك لكارثة وهلاك

دعاء الستر من الفضيحة وكلام الناس

بـ6 خطوات .. حصني بيتك وأسرتك من العين والحسد والهم والمشاكل

دعاء موت الفجأة.. ردده يحفظك من ساعة الغفلة

الشعراوي يشرح إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى وقصة موسى والجبل

تحدث إمام الدعاة، الشيخ الشعراوي، عن إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى وتفسير قوله تعالى: " وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ". 

فيقول الشعراوي أن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية ولكن سأل الإراءة، فحين قال رب أرني، تعني أنك إن ترني انظر وإلا فلن أرى، أي أنه بطبيعة تكوينه البشرية لن يستطيع أن يرى الله، ولكنه يعلم أنه ان استطاع تعديل تكوينه البشري سيتمكن أن يراه، فالذي خلقه يستطيع أن يريه، وهو نفس ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم في آية الإسراء الأرضية، "لنريه" فهي إراءة.

وأوضح الشعراوي أن جواب الله سبحانه وتعالى: "لن تراني"، يبين أن المانع أنه الله لا يرى، ولكن لأن طبيعته لن تستطيع رؤية الله، وبعدها قال له أن ينظر للجبل، وقال له ان ينظر إليه وهو يرى الله، فعلقه على شيء مادي موجود وهو بلا شك أقوى بنية من موسى وأشد صلابة، "فلما تجلى ربه للجبل" تعني أنه لا مانع من أن يتجلى الله سبحانه وتعالى على بعض الخلق، "فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقًا"، فالجبل الصلب القوي لم يتحمل هذا التجلي فتفتت مع صلابته ومع قوته، فالسر كان أن طبيعة تكوين الإنسان لن تتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى، "فموسى صعق لرؤية المتجلي عليه وهو الجبل فكيف لو رأى المتجلي؟!"، يقول الشعراوي.

وقال الشعراوي إن ذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يرى، ولكن الطبيعة البشرية هي التي تعدل حتى تقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى، ودليل ذلك تجليه سبحانه وتعالى على الجبل، مؤكدًا ان بعض خلقه يتحملوا هذا التجلي والبعض لا، "وسؤال موسى لربه (أرني) دليل على أن ذلك ليس محالًا بل ممكنًا...فإذا سأل نبي سؤال يقل لا تسألني ما ليس لك به علم".

كيف تجلى الله للجبل هل رأى سيدنا موسى الله بعينه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

بالأسماء.. مصرع وإصابة 26 شخصًا بحادث الوادي الجديد

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

ترشيحاتنا

دعاء الامتحان يساعدك على الفهم والحفظ وعدم النسيان.. ردده عند أذان الفجر

بعد قرار وزارة التموين برفع السولار.. تعرف على أسعار المواصلات الجديدة بمطروح

هل رأى سيدنا موسى الله بعينه ؟ موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

كأس السوبر .. ننشر صور لاعبي بيراميدز أثناء سفرهم |شاهد

تعرف على تفاصيل جوائز السوبر المصري

ارتفاع ضحايا حادث الوادي الجديد لـ18 متوفى و23 مصابًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تريند تانى.. إطلالات ملكة جمال السعودية تثير ضجة على السوشيال ميديا

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

أطعمة تهيج البواسير.. احذرها

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ