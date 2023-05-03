بـ6 خطوات .. حصني بيتك وأسرتك من العين والحسد والهم والمشاكل

طريقة تحصين البيت من العين والحسد .. يعاني الكثير من المشاكل في منزله وخلافاته وغضب على أبسط الأمور، وقد يصاب المنزل بالعين والحسد، والحل في تحصين البيت من المشاكل بآيات من القران الكريم والأدعية النبوية والأذكار لطرد الشياطين والحفاظ على سكن المنزل وهدوءه ، وعند تحصين البيت من المشاكل لابد من استحضار النية والتدبر والخشوع والتركيز أثناء القراءة لأنه من الأمور المهمة حتى نحصل على الفائدة المرجوة بمشيئة الله تعالى وتكون قراءة الآيات بنية الشفاء والحفظ والتحصين للبيت واهله وبنية طرد الجن والشياطين والعفاريت واخراجهم منه، لذا يقدم موقع صدى البلد طريقة تحصين البيت من العين والحسد .

تأتي بوعاء كبير فيه ماء وتقربه لفمك وتقرأ فيهما الأيات القرآنية ثم تنفخ في الماء ثلاث مرات مع أثر ريق خفيف بعد قراءة كل آية، وبعد الانتهاء من قراءة الآيات تقوم باخذ الماء ووضعه في رشاش الماء ورش المنزل به، وتكرار هذا الأمر قدر استطاعتك كل يوم أو يوما بعد يوم، حتى تطرد العين والحسد والسحر والشياطين من بيتك.

1- الفاتحة

2-سورة الفلق

3- سورة الناس

4- سورة الإخلاص

5- آية الكرسي

6- أخر آيتين من سورة البقرة : اخر آيتين من سورة البقرة: عند قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.



دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر

اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئاً حسيراً، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة. اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنّت، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أذهب ما حل بسبها من ألم وتعب ومرض ونكد وضيقة في الصدر.

بسم الله ارقي داري اللهم ارزقني البركة فيه ووسع لي في داري واحفظ بيتي من كل عين حاقد وعين حاسد ومن كيد الكائدين .

بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني. اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار.

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

أدعية تحصين المنزل الجديد

اللهم أجعل هذا البيت محل سلام وخير ولا تجعله محل فسق وفجور، وعصيان.

اللهم حصن هذا البيت من كل شر وسوء.

اللهم توفنا في هذا البيت وأنت راض عنا.

اللهم أجعل كل من في البيت سعيد وأجعله منزلًا مباركًا.

اللهم أبعد الشيطان عن هذا البيت وأهله.

اللهم أجعله مأوى صلاح وخير وبركة.

يا رب أحفظ بيوت المسلمين و أحفظ بيتنا وبيت كل أحبابنا.

اللهم أبعد عنا الحاسدين.

اللهم أغفر لنا وأعف عنا وأجعل بيتنا منزلًا حميدًا.

اللهم بارك في القليل وزد لنا الكثير.

اللهم بارك في البيت الجديد اللهم أبعد عنا المكر والخبث.

اللهم بارك في الطعام والشراب والملبس والرزق.

اللهم ارزقنا في هذا البيت طاعتك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم ارزقنا خيره وخير ما جاء به واكفنا شره وشر ما جاء به.