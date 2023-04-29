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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء موت الفجأة.. ردده يحفظك من ساعة الغفلة

دعاء موت الفجأة
دعاء موت الفجأة

دعاء موت الفجأة .. يشكل الموت هاجسا لدى كثير من الأشخاص إن لم يكن جميعهم، ورغم أن موت الفجأة من الأمور التي أوصانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالاستعاذة منها في دعائنا، إلا أنه لم يثبت عنه دعاء يحفظك من موت الفجأة بمعنى أنه ليس هناك دعاء التحصين من الموت، ولا يوجد بما يسمى دعاء يحفظك من موت الفجأة وإنما هناك دعاء حسن الخاتمة فضلًا عن وصية نبوية بالاستعاذة من موت الفجأة، فالحديث الوارد عن دعاء يحفظك من موت الفجأة هو حديث ودعاء مكذوبان. 

دعاء موت الفجأة 
اللهم إني أعوذ بك من الموت الفجأة في ساعة الغفلة، اللهم لا تأخذني من هذه الدنيا الا وأنت راضٍ عنا.

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دعاء موت الفجأة 

اللهم اني استودعك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند الموت وفى القبر وعند سؤال الملكين ويم البعث وعلى الصراط المستقيم. 

دعاء التحصين من موت الغفلة 

وعن الرسول صلى الله عليه وسلم « اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

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دعاء موت الفجأة فى ساعة الغفلة 

((اللهم إني أخاف الموت علي غفلة واخاف الموت علي معصية واخاف ظُلمة القبر، اللهم أهدِ قلبي وأغفر لي وأحسن خاتمتي واقبضني في ساعة رضا ، اللهم اهدني ثم اهدني ثم اهدني ثم خذني اليك))

دعاء يحفظك من موت الفجأة 

ولكن الأولى أن يدعو الإنسان بما كان النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يدعو به : عنْ عبد اللّه بن عُمر - رضي الله عنهما-قال : «كان منْ دُعاء رسُول اللّه- صلّى اللّهُ عليْه وسلّم-: «اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بك منْ زوال نعْمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقْمتك، وجميع سخطك»، رواه مسلم.

لا إله إّلا الله الجليل الجبّار، لا إله إلّا الله الواحد القهّار، لا إله إلا الله الكريم الستّار، لا إله إلّا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له عابدون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له قانتون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له صابرون، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، اللهمّ إليك فوّضت أمري وعليك توكّلت يا أرحم الرّاحمين.

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