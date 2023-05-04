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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة

جولة بمواقف الإسكندرية
جولة بمواقف الإسكندرية

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة مفاجئة على الموقف الجديد وموقف محطة مصر ، لمتابعة الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التي اعتمدتها محافظة الإسكندرية اليوم تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

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جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، واللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.

وخلال الجولة؛ أكد المحافظ على وضع إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أي مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات من السائقين. مشدداً أننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في التعريفة.

وأضاف الشريف أنه تم مراعاة مصلحة كل من السائق والمواطن عند وضع التعريفة،مؤكدًا أن هناك متابعة لحظية على مدار اليوم على المواقف ، ومحطات الوقود من جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين لضبط أي مخالفة والضرب بيد من حديد على من يخالف.

واستمع محافظ الإسكندرية لبعض شكاوى المواطنين واستفساراتهم، مُوضحًا أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة لتلقى شكاوي المواطنين، وهناك أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة ( ١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ ).

الاسكندرية أسعار المواد البترولية التسعيرة الجديدة التعريفة الجديدة الجهات المعنية اللواء محمد الشريف

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