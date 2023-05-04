بشرة خير.. التحكيم المصري وش السعد على الأهلي في لقاءات بيراميدز

يتبنى التحكيم المصري من جديد إدارة مباريات الأهلي وبيراميدز، حيث سيقود الحكم الدولي محمود البنا موقعة الغد بين الفريقين في بطولة كأس السوبر المحلي.

ويستضيف استاد محمد بن زايد في أبوظبي الإماراتية مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة في كأس السوبر المصري لنسخة الموسم الماضي "2021-2022"

ويشارك الأهلي في كأس السوبر باعتباره بطلًا لكأس مصر، بينما يلعب بيراميدز بديلًا للزمالك الذي قرر الاعتذار عن عدم المشاركة.

طاقم تحكيم السوبر المصري..

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق أن محمود البنا سيدير مباراة السوبر المصري، لتكون الثانية على التوالي بين الأهلي وبيراميدز بصافرة مصرية بعد نهائي كأس مصر الذي أداره أمين عمر.

ومن المقرر أن يعاون البنا في مباراة السوبر الثنائي المصري أحمد توفيق طلب، وهاني عبدالفتاح.

وسيكون الإماراتي عمر محمد آل علي حكما لتقنية الفيديو VAR، على أن يساعده مواطنه جاسم عبدالله آل علي.

كما سيتولى الإماراتي أحمد عيسى درويش مهمة الحكم الرابع

مباريات بين الأهلي وبيراميدز بصافرة مصرية

أدار الحكام المصريون 7 مباريات بين الأهلي وبيراميدز بمسماه الجديد، حقق الفريق الأحمر 3 انتصارات مقابل فوز وحيد لبيراميدز، و3 تعادلات بين الفريقين.

وكان جهاد جريشة هو أول حكم مصري يقود مباراة الأهلي وبيراميدز تحكيميًا وذلك في دور الـ16 لكأس مصر لموسم 2018-2019، وخسر الأحمر حينها بنتيجة 1-0.

وتولى جريشة مباراة أخرى بين الفريقين في الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، وانتهت بالتعادل السلبي.

وفي موسم 2019-2020، أدار إبراهيم نور الدين مباراة الأهلي وبيراميدز بالدور الأول من الدوري، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

وأدار محمود البنا مباراة الدور الثاني من نفس الموسم (2019-2020) بالدوري المحلي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ودون محمد عادل اسمه بين الحكام المصريين في مباريات الأهلي وبيراميدز، بعدما أدار لقاء الدور الثاني بالدوري لموسم 2020-2021، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

وفي الموسم الماضي، ظهر محمود البنا مرة آخرى وكان شاهدًا على الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين، حين انتصر الأهلي بنتيجة 3-0 على بيراميدز بالدور الأول من الدوري الممتاز.

وأدار أمين عمر نهائي كأس مصر في شهر أبريل الماضي، وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف