عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرة خير.. التحكيم المصري وش السعد على الأهلي في لقاءات بيراميدز

صدى البلد

يتبنى التحكيم المصري من جديد إدارة مباريات الأهلي وبيراميدز، حيث سيقود الحكم الدولي محمود البنا موقعة الغد بين الفريقين في بطولة كأس السوبر المحلي.

ويستضيف استاد محمد بن زايد في أبوظبي الإماراتية مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة في كأس السوبر المصري لنسخة الموسم الماضي "2021-2022"

ويشارك الأهلي في كأس السوبر باعتباره بطلًا لكأس مصر، بينما يلعب بيراميدز بديلًا للزمالك الذي قرر الاعتذار عن عدم المشاركة. 

طاقم تحكيم السوبر المصري.. 

 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق أن محمود البنا سيدير مباراة السوبر المصري، لتكون الثانية على التوالي بين الأهلي وبيراميدز بصافرة مصرية بعد نهائي كأس مصر الذي أداره أمين عمر.

 

ومن المقرر أن يعاون البنا في مباراة السوبر الثنائي المصري أحمد توفيق طلب، وهاني عبدالفتاح.

 

وسيكون الإماراتي عمر محمد آل علي حكما لتقنية الفيديو VAR، على أن يساعده مواطنه جاسم عبدالله آل علي.

 

كما سيتولى الإماراتي أحمد عيسى درويش مهمة الحكم الرابع

مباريات بين الأهلي وبيراميدز بصافرة مصرية

 

أدار الحكام المصريون 7 مباريات بين الأهلي وبيراميدز بمسماه الجديد، حقق الفريق الأحمر 3 انتصارات مقابل فوز وحيد لبيراميدز، و3 تعادلات بين الفريقين.

 

وكان جهاد جريشة هو أول حكم مصري يقود مباراة الأهلي وبيراميدز تحكيميًا وذلك في دور الـ16 لكأس مصر لموسم 2018-2019، وخسر الأحمر حينها بنتيجة 1-0.

 

وتولى جريشة مباراة أخرى بين الفريقين في الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، وانتهت بالتعادل السلبي.

 

وفي موسم 2019-2020، أدار إبراهيم نور الدين مباراة الأهلي وبيراميدز بالدور الأول من الدوري، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

 

وأدار محمود البنا مباراة الدور الثاني من نفس الموسم (2019-2020) بالدوري المحلي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ودون محمد عادل اسمه بين الحكام المصريين في مباريات الأهلي وبيراميدز، بعدما أدار لقاء الدور الثاني بالدوري لموسم 2020-2021، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

 

وفي الموسم الماضي، ظهر محمود البنا مرة آخرى وكان شاهدًا على الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين، حين انتصر الأهلي بنتيجة 3-0 على بيراميدز بالدور الأول من الدوري الممتاز.

 

وأدار أمين عمر نهائي كأس مصر في شهر أبريل الماضي، وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف

اتحاد المصري لكرة القدم استاد محمد بن زايد الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلى الاهلي وبيراميدز التحكيم المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية للقصف

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

اقتراب خطير.. تحرك عسكري عاجل من لندن بسبب الأسطول الروسي

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الفرق بين علم الفلك والتنجيم المنهي عنه شرعًا.. الإفتاء توضح

أحمد فهيم: شخصية سيد العمدة اتعرضت عليا قبل التصوير بيومين فقط

الظروف متناقضة.. تعليق مثير من بركات على لقاء الأهلي وبيراميدز في السوبر

تعرف على عقوبة جريمة تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سندات الحكومة

ستعانون من العقوبة.. تحذير عاجل من رئيس الشيشان بعد محاولة اغتيال بوتين

الدواء فيه سم قاتل.. المصل واللقاح تحذر من حقنة هتلر للبرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السير الذاتية وقوائم الملوك.. وثائق هامة في تاريخ مصر القديمة

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

7 أسرار لفهم المرأة.. عوالم خفية في شخصية حواء لا يعرفها الرجل

الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ