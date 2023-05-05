سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 5 - 5 - 2023

ينشر صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023 بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدها المعدن الاصفر على مدار الأيام الماضية حيث سجل المعدن الأصفر طفرة ليتخطي سعر عيار 24 بدون مصنعية وهو الأعلي سعر ل 3,000 جنيه للجرام مقابل 1400 فى 15 نوفمبر 2022 .

أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة كما تحظي أسعار المعدن الأصفر بأهمية عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 3,000 شراء 3,023 عيار 22 بيع 2,750 شراء 2,771 عيار 21 بيع 2,625 شراء 2,645 عيار 18 بيع 2,250 شراء 2,267 عيار 14 بيع 1,750 شراء 1,763 عيار 12 بيع 1,500 شراء 1,511 الاونصة بيع 93,300 شراء 94,011 الجنيه الذهب بيع 21,000 شراء 21,160 الكيلو بيع 3,000,000 شراء 3,022,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب حالة ارتفاع كبيرة وذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وسجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاع قدره 0.7% أو 13.70 دولار إلى 2037.30 دولار للأونصة وذلك نتيجة القلق فى القطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة الأمر الذي أدب إلى رفع الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذ آمن.

وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.