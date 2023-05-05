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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع أنباء انتقاله للهلال السعودي .. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ميسي

فرج عامر
فرج عامر

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "ميسي لن يجدد لباريس سان چيرمان بعد صيحات الاستهجان من جماهيرة لميسي عندما خرج الفريق من بطول اوروبا للاندية ابطال الدوري العام ، برشلونة لن تتمكن من اعادتة كل مايحدث مجرد كلام عاري من الصحة وايضا عدم القدرة علي التنفيذ لان قواعد اللعب النظيف تمنع برشلونا من تحقيق دلك ، وايضا برشلونة لديه من المشاكل ما يجعلة لايفكر في ضم ميسي.


وتابع "ميسي في طريقة للهلال السعودي الذي عرض علية اضخم عرض للاعب كرة في التاريخ ٤٠٠ مليون يورو في الموسم الواحد والعقد ممتد لثلاث سنوات ، ميسي التقي برئيس الهلال السعودي وحدث تقدم كبير في المفاوضات  وقريبا جدا سنري ميسي في الدوري السعودي  بالوان الهلال لينافس منافسة التقليدي طول العمر رونالدو لاعب النصر السعودي. 

الهلال السعودي المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاوضات يفجر مفاجأة ميسي

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