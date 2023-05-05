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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5 تعديات على أملاك الدولة وإيقاف أعمال بناء مخالف شرقي الإسكندرية

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف بالإسكندرية

شن حي شرق بمحافظة الإسكندرية  بالتعاون مع الجهات المعنية حملة مكبرة وتم إزالة ٥ متغيرات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة.

وأشار اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق إلى أن المخالفات عبارة عند تعد على أرض زراعية ببناء سملات وأسوار وأعمدة  بمساحة ١٠٠ متر بعزبة الشيخ  و ٤ متغيرات مكانية منهم ٣ متغيرات بالرابعة الناصرية و ١  بأرض زان بعزبة سكينة.

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وأضاف حبيب أنه خلال الحملة تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الرابعة الناصرية والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت ، فضلا عن  إزالة في المهد ل ٢ مقبرة بمقابر خورشيد تم بنائهم بالمخالفة للقانون 
على الصعيد ذاته أكد حبيب  على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية ، وكذا تنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون .
جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، والمهندس إسلام عودة رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، والمهندسة مدير وحدة المتغيرات المكانية بالحي ومدير إدارة الأملاك الأميرية والمشرف على إدارة الجبانات بالحي.

الاسكندرية اراضي املاك الدولة أعمال بناء مخالف ارض زراعية التدخل السريع اللواء محمد الشريف

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