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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يهنئ هندسة شبرا لاعتماد 3 برامج من ضمان جودة التعليم

الدكتور جمال سوسة
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها

أكد الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، اعتماد 3 برامج تعليمية بكلية الهندسة بشبرا من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

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ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية ، كما وجه الشكر للدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.


وأشار الدكتور جمال سوسه إلى أن كلية الهندسة بشبرا من الكليات ذات ثقل مجتمعى وخدمى بما تمتلكه من مقومات بشرية و قامات علمية، مضيفاً أن الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.


من جانبه قال الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية إن البرامج التي تم اعتمادها هي  برنامج هندسة العمارة ، وبرنامج الهندسة الكهربية والتحكم  ، وبرنامج الهندسة المدنية "إنشاءات". 
ووجه عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ، ونواب رئيس الجامعة ، ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة بشبرا لاعتماد الثلاث برامج التعليمية بالكلية.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها مركز ضمان الجودة والاعتماد القليوبية بنها

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