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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بنها يعتمد القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي

مجلس جامعة بنها
مجلس جامعة بنها

اعتمد مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي.

وذلك في ضوء ما تنتهجه الجامعة في أنشطتها البحثية من استراتيجيات وسياسات وإجراءات تسعى في مجملها إلى الرقي بجودة البحث العلمي وتميزه.

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وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اعتماد تلك القواعد يأتي في إطار الحث على الإلتزام بالمسؤولية الأخلاقية في السعي نحو انتاج المعرفة واكتسابها وحفظها ونقلها وتنميتها وتطبيقها، مشيرا إلى أنه بموجب هذه القواعد تشكل لجنة عليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة ينبثق منها لجان فرعية بكل كليات الجامعة تعمل على مراجعة تطبيق تلك القواعد على بروتوكولات الانتاج الفكري التي تحمل اسم الجامعة من رسائل علمية أو أبحاث أو مشروعات بحثية بما يحمي السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة من اي ممارسات سلبية قد تؤثر عليها.


وتابع نائب رئيس الجامعة، أنه تتخذ كل لجنة فرعية ما يلزم من إجراءات لاعتمادها من الشبكة المصـرية للجان أخلاقيات البحـث العلمي.

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