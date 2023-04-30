محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان في واجب عزاء والدة الزميل إبراهيم الهواري

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة الأسبق، والمهندس جمال عصر عمدة قرية إمياى وعائلات القرية، فى واجب عزاء المغفور لها، والدة الزميل إبراهيم الهوارى مدير مكتب صدى البلد بمحافظة القليوبية.



كما قدم واجب العزاء نواب رئيس جامعة بنها، وعمداء الكليات ، والأمناء المساعدين، وأساتذة الجامعة، كما شارك فى تقديم واجب العزاء رئيس مجلس إدارة نادي العاملين بجامعة بنها ونائبه، والزملاء الصحفيين والإعلاميين بمحافظة القليوبية، ووكلاء الوزارات، ومديرى عموم الجامعة، ورؤساء الوحدات المحلية بطوخ ، وعائلات عدد من قرى مركز طوخ.

من جانبه قال الزميل إبراهيم الهوارى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: نشكر لكل من شارك وقدم واجب العزاء وواسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل سواء بالحضور والمشاركة فى مراسم الدفن أو الحضور والمشاركة فى العزاء ، أو من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعى".

كما نعت بعض الجهات الرسمية، ومواقع التواصل الإجتماعى ، ببالغ الحزن والأسى الزميل إبراهيم الهوارى مدير مكتب صدى البلد بالقليوبية فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التى توفيت الخميس الماضي مقدمين له واجب العزاء داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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