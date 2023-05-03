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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تيسيرًا على المواطنين.. تحويل سلالم كوبري وابور الثلج ببنها إلى كهربائية| شاهد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال تكسير السلالم الخرسانية لكوبري مُشاة وابور الثلج بمدينة بنها لتحويلهم إلى سلالم كهربائية تيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن بتكلفة إجمالية ١٣,٥٠٠مليون من الخطة الإستثمارية ٢٠٢٢-٢٠٢٣،  ويتفقد ما تم إنجازه في المرحلة الثانية من شارع فريد ندا.

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وتابع "الهجان" أعمال تكسير السلالم الخرسانية بالجهة الخلفية للكوبري بميدان كاميليا، موجهاً برفع مخلفات التكسير أولاً بأول، لعدم عرقلة حركة سير المواطنين والسيارات وللحفاظ على سلامة المواطنين، والحفاظ على عدم تأثُر جسم الكوبري بأعمال التكسير، مشدداً بتكثيف وضغط الأعمال للإنتهاء من الإنشاءات والتشغيل التجريبي في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو المُقبل، لسهولة تنقُل المواطنين مع مُراعاة الدقة في الأعمال والإلتزام بالمواصفات الفنية المُتعاقد عليها .
والجدير بالذكر أنه تم عمل جميع التنسيقات مع جميع المرافق والبدء بتكسير السلالم الخرسانية الأربعة، وبعد الانتهاء من أعمال التكسير سيتم البدء بالأعمال المدنية لعمل قواعد خرسانية ومن ثم تركيب السلالم الكهربائية الأربعة ( ٢سلم صعود، ٢سلم نزول)،  والتي ستُسهل تنقُل المواطنين وتقديم الخدمة المستمرة السريعة لعدد كبير من الأفراد في وقت قصير وخاصة ذوي الهمم وكبار السن، ثم بدء التشغيل التجريبي .

القليوبية التشغيل التجريبى السلالم الكهربائية حركة سير المواطنين شارع فريد ندا محافظ القليوبية

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