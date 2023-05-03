لجان تتابع 45 مركز شباب بالقليوبية ميدانيا ..صور

كلف الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، بوضع خطة متابعة ميدانية شاملة لمراكز الشباب والهيئات الشبابية على مستوى المحافظة تشمل تغطية ميدانية لمراكز شباب المحافظة، والتي تتضمن تكليف المتابعين ومراجعة تقارير المتابعة للتحقق من استعداد مراكز الشباب لاستقبال الاعضاء خلال إجازة نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 .



وشملت متابعات اليوم 45 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة ، والتي شملت مراجعة العضويات وسجلات النشاط والتزام العاملين بتنفيذ الخطط ، ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة وجاهزية المراكز لاستقبال النشء والشباب خلال إجازة نهاية العام الدراسي.

كما شملت المتابعة توجيه عدد من مراكز الشباب للاتزام بمتابعة مشروعات الطرح الاستثماري bot والتزام المستثمرين بالشروط المتفق عليها في التعاقد وتوفير عوامل الأمن والسلامة للمترددين وعمل الصيانة الدورية اللازمة للمنشأة وتقديم أفضل الخدمات للمترددين تنفيذا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة .

تأتي المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بضرورة تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد بالانشطة والمنشآت التي تساهم في تقديم خدمات متنوعة للمترددين سواء خدمات مجتمعية أو رياضية وثقافية وفنية وتقافية والتي تساهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتعديل الصورة الذهنية حول جاهزية مرتكز الشباب لتقديم خدمات مجتمعية أفضل للجمهور.

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