عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجان تتابع 45 مركز شباب بالقليوبية ميدانيا ..صور

مراكز الشباب
مراكز الشباب

كلف الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، بوضع خطة متابعة ميدانية شاملة لمراكز الشباب والهيئات الشبابية على مستوى المحافظة تشمل تغطية ميدانية لمراكز شباب المحافظة، والتي تتضمن تكليف المتابعين ومراجعة تقارير المتابعة للتحقق من استعداد مراكز الشباب لاستقبال الاعضاء خلال إجازة نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 . 

لضبط المخالفات.. حملات تفتيشية موسعة لهيئة الرقابة الإدارية على أسواق القليوبية ..صور

توريد 24 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية


وشملت متابعات اليوم 45 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة ، والتي شملت مراجعة العضويات وسجلات النشاط والتزام العاملين بتنفيذ الخطط ، ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة وجاهزية المراكز لاستقبال النشء والشباب خلال إجازة نهاية العام الدراسي. 

كما شملت المتابعة توجيه عدد من مراكز الشباب للاتزام بمتابعة مشروعات الطرح الاستثماري  bot والتزام المستثمرين بالشروط المتفق عليها في التعاقد  وتوفير عوامل الأمن والسلامة للمترددين وعمل الصيانة الدورية اللازمة للمنشأة وتقديم أفضل الخدمات للمترددين تنفيذا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة   .

تأتي المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي  ، وزير الشباب والرياضة  ، بضرورة تحقيق أعلى معدلات الكفاءة  والاستعداد بالانشطة والمنشآت التي تساهم في تقديم خدمات متنوعة للمترددين سواء خدمات مجتمعية أو رياضية وثقافية وفنية وتقافية والتي تساهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتعديل الصورة الذهنية حول جاهزية مرتكز الشباب لتقديم خدمات مجتمعية أفضل للجمهور.

344930097_584460207121267_5580858603259319998_n
344930097_584460207121267_5580858603259319998_n
343930945_195493170000709_362945936189643498_n
343930945_195493170000709_362945936189643498_n
343940991_3521561518081396_4810746540645531839_n
343940991_3521561518081396_4810746540645531839_n
القليوبية الهيئات الشبابية الصيانة الدورية حمامات السباحة وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

ضياء رشوان يكشف: المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني.. والانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المتهمين بتزويج ابنتهما القاصر في القليوبية

لضبط المخالفات.. حملات تفتيشية موسعة لهيئة الرقابة الإدارية على أسواق القليوبية ..صور

مصرع شخص تحت عجلات قطار على مزلفان سندنهور في القليوبية

ترشيحاتنا

حكم صلاة المرأة في بيتها مقتدية بجماعة المسجد.. أمين الفتوى: يجوز بشرطين

مواصفات إم جي HS بعدما تخطت المليون جنيه| صور

خبيرة في البيت الأبيض تحذر من رفع أسعار الفائدة على البنوك

خلال زيارته «تاج محل»| مفتي الجمهورية: مشاهدة الآثار مشروعة ولا يحرِّمها الدين

من العاصمة الإدارية.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث ملفات مهمة

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُكرم الموظف المثالي عن شهر أبريل 2023 تقديراً للجُهد والعطاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنرجع للكمامات تاني.. متحور أركتوروس الجديد يثير القلق| اعرف أعراضه

لن يحلها الكثيرون.. 13 حيوانا مخفيا في صورة الوهم البصري للفيل

ازاي نحمي أنفسنا من نزلات البرد؟.. نصائح هامة

عوائد مرتفعة ومميزات بالجملة.. تفاصيل أحدث شهادة ادخار في مصر

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ