الصحف الإماراتية اليوم| بايدن يهدد السودان: يجب أن تنتهي المعارك.. حرب الاتهامات تشتعل بعد الهجوم على الكرملين.. زلزال 6.3 ريختر يضرب اليابان

فرنسا: الهجوم المفترض على الكرملين غريب

روسيا: ارتفاع منسوب المياه يهدد سد كاخوفكا ومحطة زابوريجيا

الشرطة اليابانية تحقق في حادث قرب مقر رئيس الوزراء

هجوم روسي عنيف على كييف يهدد قصر زيلينسكي

بلينكن: اتفاق للحد من التوتر بين أرمينيا وأذربيجان بات في متناول اليد



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أشارت صحيفة البيان إلى تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن قرار توحيد القوات المسلحة ارتقى في أهميته إلى مستوى قرار الآباء المؤسسين بإقامة الاتحاد، فلم تكن أركان الاتحاد لتكتمل من دون صدور هذا القرار وتنفيذه.. ولم يكن الاتحاد ليقوى ويشتد عوده ويتطور وتنعم دولته بالسيادة، وينعم شعبه بالأمن والاستقرار من دون قوات مسلحة تذود عن حياضه وتحميه من عاديات الزمان.



ذكرت صحيفة الاتحاد ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بحث مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تبادلا، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة البيان نفي الجيش مزاعم قوات الدعم السريع، وأفاد بأن الأخيرة أغارت على جنوده فجر أمس. فيما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن المعارك الدائرة منذ أسابيع «يجب أن تنتهي».

مهدداً بعقوبات جديدة على الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.



وتم الاتفاق على استمراريتها لغاية الخميس المقبل، إلى خروقات، وتردد وقوع ضربات جوية وقصف مكثف بالقرب من القصر الجمهوري في الصباح، وسُمع دوي أصوات مدفعية في أم دُرمان، وفقاً لمصادر وتقارير شهود عيان.



قالت صحيفة الإمارات اليوم إن المجلس التأديبي للقضاة في لبنان قرر، أمس، عزل قاضية وجهت تهماً لحاكم مصرف لبنان «البنك المركزي» ولبنوك تجارية.

وقال مصدر قضائي «اتخذ المجلس التأديبي للقضاة، برئاسة القاضي جمال الحجار، قراراً بالإجماع، قضى بفصل غادة عون من العمل، بعد شكاوى عديدة ضدها بسبب تحقيقاتها، وهو قرار قابل للاستئناف».

وجاء قرار المجلس بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، استناداً إلى «دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها»، وفق المصدر ذاته.

دوليا، قالت صحيفة البيان إن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا رأت في مقابلة مع "فرانس انتر" الخميس، أنّ قضية الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تقول روسيا إنها أسقطتها وكانت تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين هي "على أقل تقدير غريبة".

وأشارت إلى أنّ الأوكرانيين "أعلنوا رسمياً أنّه لا علاقة لهم بهذا الحدث الذي لا يزال غير مفسر".

كذلك، استنكرت تصريحات الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف الذي دعا الأربعاء إلى "تصفية" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رداً على هذا الهجوم المفترض.



ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أنه إثر سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط مسيّرة تابعة له فوق كييف الخميس بعدما فقد السيطرة عليها.

وكانت انفجارات قد دوّت لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة في كييف التي شهدت ليل الأربعاء-الخميس سلسلة هجمات.

وليل الخميس جاء في بيان لسلاح الجو الأوكراني "قرابة الساعة 20,00 (17,00 ت غ) خرجت مسيّرة جوّية من طراز بيرقدار تي بي 2 عن السيطرة خلال طلعة روتينية في أجواء كييف... تم تدمير الهدف".



وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة الوطن إلى اتهام روسيا، أمس، الولايات المتّحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشنّ الهجوم الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو، أول من أمس، الذي أحبطته الدفاعات الروسية، وسط نفي كييف أيّ ضلوع لها فيه.

فيما ندّدت بموجة «أنشطة إرهابية وتخريبية» أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها. وفي المقابل، رد البيت الأبيض على اتهامات موسكو بأن «لا علاقة لنا بهذه القضية».

وتفصيلاً، أوردت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، نقلاً عن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن «جهود كييف وواشنطن لإنكار أيّ مسؤولية لهما سخيفة تماماً.



وقالت صحيفة الخليج إن القوات الروسية هاجمت امس الخميس العاصمة الاوكرانية بالمسيرات،وأعلنت السيطرة على مناطق جديدة في باخموت،حيث قتل 255 جندياً أوكرانياً، وقال رئيس مجموعة فاغنر إن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، وندّدت موسكو بحملة «تخريب» أوكرانية «غير مسبوقة» على الأراضي الروسية بعد استهداف مصافي نفط بمسيرتين.

هاجمت القوات الروسية امس الخميس العاصمة الاوكرانية بالمسيرات،و أعلنت السيطرة على مناطق جديدة في باخموت،حيث قتل 255 جندياً أوكرانياً، وقال رئيس مجموعة فاغنر إن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، وندّدت موسكو بحملة «تخريب» أوكرانية «غير مسبوقة» على الأراضي الروسية بعد استهداف مصافي نفط بمسيرتين.



كما أبرزت صحيفة الإمارات اليوم اتهام البيت الأبيض الكرملين بـ«الكذب» حول الدور الأمريكي في الهجوم بمسيرات، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته من أجل إقامة محكمة دولية لمحاكمة جرائم الحرب الروسية ضد بلاده، في كلمة ألقاها أمس، بعد زيارة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



أوضحت صحيفة البيان تحذير عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، من أن مستويات المياه المرتفعة على نحو قياسي قد تغمر سد كاخوفكا، في جنوب أوكرانيا، بعد إطلاق كييف مياه عدة سدود في نهر دنيبر، وقصفها محطة كاخوفسكايا الكهرمائية.

وأضاف روغوف من أن هذا من شأنه أن يلحق الضرر بأجزاء من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال روغوف: "في حال انهيار السد، فإن محطة زابوريجيا النووية قد تكون أيضا في منطقة الفيضان، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة في الوقت الحالي".

وشدد على أن "الوضع سيستقر تماما بوقف قصف قوات نظام كييف محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرمائية الواقعة في دلتا نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".



كما لفتت صحيفة الخليج إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، إحراز «تقدّم ملموس» في المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في واشنطن، مشيراً إلى أن اتفاقاً يضع حداً للتوترات بات «في متناول اليد».

لكن المحادثات التي جرت بين وزيري الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيرموف، واستضافتها واشنطن مدى أربعة أيام لم تفضِ إلى أي اتفاق يضع حداً لنزاع مستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.



أفادت صحيفة الخليج بإعلان السلطات اليابانية أن زلزالاً قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.



وفي سياق اخر، ذكرت صحيفة الاتحاد أن وسائل إعلام يابانية أفادت بأنه قد تم العثور على رجل أمن تعرض لإطلاق نار بالقرب من منزل رئيس الوزراء في وقت مبكر اليوم الجمعة، مضيفة أن الشرطة تحقق في حالة انتحار محتملة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن رجل الأمن البالغ من العمر 25 عاما بشرطة مكافحة الشغب في إدارة شرطة العاصمة عُثر عليه وهو ينزف داخل مركز حراسة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ونُقل إلى المستشفى، لكن سرعان ما أعلنت وفاته.