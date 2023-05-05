عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: السوق النموذجي في المطمر بأحدث المواصفات بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروعات المبادرة الرئاسية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ سوق نموذجي بقرية المطمر وكوبرى مشاة بمركز ساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الميدانية للمواقف ومحطات الوقود

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بعرب مطير

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق النموذجي بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم على مساحة 1000 متر مريع بتكلفة 5 مليون و750 ألف جنيه وتابع أعمال إنشاء 21 محلا بالسوق والتي سيتم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات تحت إشراف الهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبي احتياجات المواطنين وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتًا إلى أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين واتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء كوبرى مشاة بمدينة ساحل سليم لخدمة الأهالي وتخفيفًا للزحام المروري بالمنطقة وتسهيلاً للمواطنين وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز.

وقال محافظ أسيوط إنه يجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الاطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه مع الأبنية التعليمية للإشراف على تنفيذ 14 مشروع يجري تنفيذها تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل والتي بلغت نسب تنفيذها من 80 إلى 95 % وبتكلفة بلغت 74 مليون و793 ألف جنيه، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وتنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات. 

ووجه محافظ أسيوط رئيس مركز ساحل سليم بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات والإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم وذلك من التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.

IMG-20230505-WA0011
IMG-20230505-WA0011
IMG-20230505-WA0014
IMG-20230505-WA0014
IMG-20230505-WA0012
IMG-20230505-WA0012
IMG-20230505-WA0013
IMG-20230505-WA0013
IMG-20230505-WA0015
IMG-20230505-WA0015
IMG-20230505-WA0018
IMG-20230505-WA0018
IMG-20230505-WA0016
IMG-20230505-WA0016
IMG-20230505-WA0017
IMG-20230505-WA0017
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مشروعات حياة كريمة تفقد مشروعات حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساحل سليم بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

موضوعات متعلقة

افتتاح مدرستي عمر بن الخطاب الابتدائية وجمال عبدالناصر الإعدادية بالمطيعة أسيوط

محافظ أسيوط ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يتفقدان أعمال إنشاء سوق نموذجي بعرب مطير

ترشيحاتنا

تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد.. لهذا السبب

الهند تعلن عن مقتل جنديين وإصابة 4 في اشتباكات مع مسلحي كاشمير

محاطا بالجثث.. شاهد| رئيس فاجنر ينهال بالشتائم على وزير الدفاع الروسي

السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في الخرطوم بحري

بسبب درجات الحرارة.. إقبال على شواطئ الغردقة

مسئول أممي: متأثر جدًا بالخدمات المقدمة من السلطات المصرية وما توفره للنازحين السودانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

رايح عشان البوفيه| 4 أبراج تركز على الطعام في حفلات الزفاف

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ