محافظ أسيوط: السوق النموذجي في المطمر بأحدث المواصفات بتكلفة 5 ملايين جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ سوق نموذجي بقرية المطمر وكوبرى مشاة بمركز ساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق النموذجي بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم على مساحة 1000 متر مريع بتكلفة 5 مليون و750 ألف جنيه وتابع أعمال إنشاء 21 محلا بالسوق والتي سيتم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات تحت إشراف الهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبي احتياجات المواطنين وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتًا إلى أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين واتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء كوبرى مشاة بمدينة ساحل سليم لخدمة الأهالي وتخفيفًا للزحام المروري بالمنطقة وتسهيلاً للمواطنين وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز.

وقال محافظ أسيوط إنه يجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الاطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه مع الأبنية التعليمية للإشراف على تنفيذ 14 مشروع يجري تنفيذها تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل والتي بلغت نسب تنفيذها من 80 إلى 95 % وبتكلفة بلغت 74 مليون و793 ألف جنيه، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وتنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات.

ووجه محافظ أسيوط رئيس مركز ساحل سليم بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات والإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم وذلك من التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.

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