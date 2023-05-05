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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 54 حالة تعد على أملاك الدولة في أبنوب ومنفلوط

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تنفيذ إزالة لعدد 54 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أبنوب ومنفلوط خلال حملات الإزالات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 ، لافتًا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح عصام سعد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالات لعدد 54 حالة تعدي على أملاك دولة بمركزي أبنوب ومنفلوط منهم 25 حالة تعدي على مساحة 1235 متر مربع مباني و28 حالة على مساحة 32 فدان و12 قيراط زراعة حيث تمكنت في منفلوط من إزالة 6 حالات تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة صرف زراعي بمساحة 95 متر و15 حالة تنظيم على مساحة 1070 متر وفي مركز أبنوب تم إزالة 28 حالة تعدي بالزراعة على أرض أملاك دولة بمساحة 32 فدان و12 قيراط و4 حالات تعدي على أرض تابعة لحماية النيل بمساحة 70 مترا.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

ولفت المحافظ إلى أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 21 والتي بدأت المرحلة الأولى منها السبت الماضي وتستمر وتستمر حتى 19 مايو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل، مضيفا أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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