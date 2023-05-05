مقتل طالب ثانوي وسط الزراعات بالخانكة في ظروف غامضة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل طالب عثر على جثته وسط الزراعات بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أ 18 عاما وعثر عليه مقتولا وبحوزته متعلقاته وتوك توك خاص به وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز مصاب بجرح طعني بالرأس.



انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالرأس وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أ 18 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، مقيم المرج الجديدة.



وجرى نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أسرة المتوفى.

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