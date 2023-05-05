عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل طالب ثانوي وسط الزراعات بالخانكة في ظروف غامضة

المجنى عليه
المجنى عليه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل طالب عثر على جثته وسط الزراعات بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أ 18 عاما وعثر عليه مقتولا وبحوزته متعلقاته وتوك توك خاص به وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.


وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز مصاب بجرح طعني بالرأس.


انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالرأس وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أ 18 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، مقيم المرج الجديدة.


وجرى نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أسرة المتوفى.

2023_5_5_10_35_40_785
2023_5_5_10_35_40_785
المجنى عليه
المجنى عليه
القليوبية الخانكة عزبة الخلايلة الطب الشرعى مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

موضوعات متعلقة

حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حريق شقة بالقليوبية

ترشيحاتنا

6 محاور و3 ملفات مستبعدة.. ماذا يقدم الحوار الوطني وما أهم قضاياه؟

إيحاءات ومحتوى فاضح.. القصة الكاملة لسقوط البلوجر أم زياد وهبة| فيديو

تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد.. لهذا السبب

الهند تعلن عن مقتل جنديين وإصابة 4 في اشتباكات مع مسلحي كاشمير

محاطا بالجثث.. شاهد| رئيس فاجنر ينهال بالشتائم على وزير الدفاع الروسي

السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في الخرطوم بحري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

رايح عشان البوفيه| 4 أبراج تركز على الطعام في حفلات الزفاف

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ