ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 مسجلين خطر يقومون بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركزشرطة القناطر الخيرية وبحوزتهم 1.500 كيلو هيروين وكميات مختلفة من الايس والشابو وسلاحين نارين و3 اسلحة بيضاء وذخيرة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام 3 عناصر اجرامية بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين وتوصلت التحريات الى ان المتهمين يحوزون اسلحة نارية وبيضاء وذخيرة وانهم يتخذون من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الاجراءات تمكنت قوة امنية بقيادة المقدم محمد رفعت ابو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر من القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من الهيروين تزن 1,500 كيلو جرام و كمية من مخدر الآيس والشابو و بندقية خرطوش و فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار و مبلغ مالى و عدد 2 هاتف محمول وعدد 3 سلاح أبيض وميزان حساس .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والميزان الحساس بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وهاتفى المحمول للإتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات