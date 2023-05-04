التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حريق شقة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حريق شقة سكنية بالعبور بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

وكان لقي شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصرعه في حريق شقة سكنية داخل عقار مكون من 4 طوابق بمدينة العبور، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العبور.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء إلى موقع الحريق وتم السيطرة على الحريق، وعثر رجال الإطفاء أثناء اخماد النيران، على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول وتم نقله للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.