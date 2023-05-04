حبس المتهمين بترويج المخدرات عبر الفيسبوك بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج العقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإرسال عينة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، ضبط شخصين يقومان بترويج العقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبحوزتهما 16 ألف قرص مخدر وكمية من الأفيون، واعترف بارتكابهما واقعة ترويج العقاقير المخدرة عبر الفيس بوك وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات للأجهزة الأمنية قيام (شخصين - مقيمان بنطاق محافظتي القليوبية والدقهلية) بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية.. وبحوزتهما (عدد 16000 قرص مخدر لعقار "باركينول، كمية من مخدر الأفيون – 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من خلال الصفحة المشار إليها.