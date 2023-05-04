حبس عاطل لحيازته 3.5 كيلو هيروين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازته 3.5 كيلو هيروين وارسال عينة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل بحوزته 3.5 كيلو هيروين وميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تفيد بقيام عاطل "له معلومات جنائية" بترويج صفقة هيروين على عملائه بالقليوبية.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد أشرف رئيس قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 3,500 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول وميزان حساس وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.