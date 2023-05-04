عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لحيازته 3.5 كيلو هيروين بالقليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازته 3.5 كيلو هيروين وارسال عينة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

إخماد حريق في مصنع قطن بالقناطر الخيرية

السيطرة على حريق شب في ملاهى أطفال بمدينة العبور

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل بحوزته 3.5 كيلو هيروين وميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تفيد بقيام عاطل "له معلومات جنائية" بترويج صفقة هيروين على عملائه بالقليوبية.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد أشرف رئيس قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 3,500 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول وميزان حساس وسلاح أبيض.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

القليوبية ذمة التحقيقات جهات التحقيق الأجهزة الامنية مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

موضوعات متعلقة

إخماد حريق في مصنع قطن بالقناطر الخيرية

مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعبور

السيطرة على حريق شب في ملاهى أطفال بمدينة العبور

ترشيحاتنا

مظاهرات بتل أبيب.. بدء فعاليات يوم التشويش الأكبر في إسرائيل رفضًا للتعديلات القضائية

بعد محاولة اغتيال بوتين .. بيان عاجل من الصين

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

من بين 300 فريق.. «عمر» و«رودينا» يحصدان المركز الأول بمسابقة الروبوت العالمية برومانيا|تفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

من المتورط؟| استهداف بوتين يشعل الصراع في أوكرانيا.. ورد واحد أمام الروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ