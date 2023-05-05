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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات والسرفيس والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والتواجد الميداني على مدار الساعة بكافة مواقف السيارات والسرافيس بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة وعدم إستغلال المواطنين ،وذلك عقب تحريك سعر السولار أمس .


تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المكثفة في متابعة الحالة العامة بجميع مواقف السيارات بكافة أرجاء المحافظة ومدى إلتزام السائقين بالتعليمات المقررة ووضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة ، وكذا عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون لصق الاستيكر موضح به التسعيرة الجديدة منعاً لاستغلال المواطنين.

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محافظ المنوفية يتفقد عددًا من مواقف سيارات الأجرة ويتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة|صور


 ويتابع محافظ المنوفية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة الموقف الحالي للتأكد من انتظام منظومة العمل وعدم التلاعب في التسعيرة المقررة ، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تطبيق عقوبات رادعة وتوقيع غرامات فورية للمخالفين ، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 (.


جدير بالذكر أنه في صباح يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 ، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8,25 للتر وتقدر الزيادة في أسعار التعريفة 10% ، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8,75 جنيه ( للتر البنزين 80 ) و10,25 جنيه ( للتر البنزين 92 ) و 11,50 جنيه ( للتر البنزين 95 ) وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .

إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التعريفة الجديدة المنوفية تحريك سعر السولار محافظ المنوفية

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