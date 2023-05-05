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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالعكاز.. شيما صابر تدعم زوجها نجم فاركو عقب خضوعه لعملية جراحية

شيما صابر وزوجها
شيما صابر وزوجها رامي صبري

حرصت الإعلامية شيما صابر، علي دعم زوجها اللاعب رامي صبري، نجم نادي فاركو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت شيما صابر، صورًا برفقه زوجها عقب خضوعه لعملية جراحية، وهو ممسكًا بالعكاز، وعلقت كاتبة: “في السراء والضراء”.

ويذكر أنه نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة برفقه زوجها رامي صبري، لاعب نادي فاركو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت شيما صابر برفقه زوجها من داخل المستشفى، وعلقت علي الصورة كاتبة: “ربنا يقومك بالسلامة وترجع احسن من الأول يا بطل”.

الإعلامية شيما صابر شيما صابر رامي صبري اللاعب رامي صبري فاركو

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