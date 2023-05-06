الوداع الخير... حكاية 3 أئمة ضحايا حادث أتوبيس الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد حادث ماسوي الذي وقع صباح أمس الخميس، بين اتوبيس ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، وأسفر عن وفاة 17 راكبًا، وإصابة 29 آخرين.

كان بين ركاب الحافلة 3 أئمة من أفضل أئمة الوادي الجديد، وبعد ان ودع كلا منهم اهله وذويه ولا يعلمون انه الوداع الخير و كانوا متوجهين الي القاهره للقاء الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، وهم فضيلة الشيخ أحمد حنفي أبو بكر.. إمام مسجد صابر بالراشدة، فضيلة الشيخ - محمد أحمد محمد حنفي.. إمام المجمع الإسلامي بالداخلة.. وفضيلة الشيخ - مصطفى عبد الله محمد حسين المفتش بإدارة موط الداخلة.

يقول مصدر بادارة اوقاف الداخله إن سبب سفر الأئمة الثلاثة هو لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية، بناء على تكليف من مديرية أوقاف الوادي الجديد، وترشيحهم كأفضل 3 أئمة بالمديرية لتمثيل الوادي الجديد، في هذا المحفل لأدائهم المشرف.

وأضاف، أن الأئمة الثلاثة كانوا متوجهين إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة لحضور اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة بالأئمة المتميزين بالمحافظات الحدودية، ضمن سلسلة لقاءاته مع الأئمة التي بدأها منذ فترة.

وأوضح المصدر، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح امس الخميس، بعد أن اصطدم الأتوبيس الذي كان يستقله الأئمة بسيارة نقل ثقيل فوجئ سائق الأتوبيس بوقوفها في الطريق دون إعطاء أي تنبيه لذلك، وحدث اصطدام شديد بينها.

وتابع المصدر:"سيارة النقل الثقيل كانت محملة بمعدات ثقيلة، ما أدى إلى حدوث اصطدام شديد مع الأتوبيس الذي كان يسير على سرعة 120 كيلو متر في الساعة، وتعرض الأتوبيس للانقلاب عدة مرات، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم حالات حرجة".

ووجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين، وصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم،

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد قدم خالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد، ونعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن، سائلا الله -عز وجل- أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء.

ووجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها 50 ألف جنيه لأسرة كل إمام .

كانت مساجد الوادي الجديد اليوم الجمعه قد نعت كافة الشهداء في خطبة الجمعه حيث توجه جموع المصلين بالدعاء للشهدا سائلين المولي عز وجل ان يتغمدهم برحمته ويلهم اسرهم الصبر والسلوان.