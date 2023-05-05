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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساجد الوادي الجديد تنعى شهداء حادث أتوبيس الخارجة

المساجد تنعي شهدا
المساجد تنعي شهدا الحادث

نعت جميع مساجد  الوادي الجديد عقب صلاة  الجمعه شهداء حادث الاتوبيس الذي  أسفر عن مصرع 17 شخصًا، وعدد من المصابين، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الخارجة لاتخاذ جميع الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان من بين ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة الصعيد بسيارة نقل ثقيل تريلا، على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من منطقة النقب التابعة إلى محافظة الوادى الجديد، ثلاثة من أئمة أوقاف الوادي الجديد.

17 وفاة و29 إصابة .. القصة الكاملة لحادث أتوبيس الوادي الجديد المأساوي

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد قدم خالص العزاء لأسر جميع المتوفين في الحادث الأليم، ونعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن، سائلا الله -عز وجل- أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل.

 

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