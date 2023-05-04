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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

17 وفاة و29 إصابة .. القصة الكاملة لحادث أتوبيس الوادي الجديد المأساوي

حادث الوادي الجديد
حادث الوادي الجديد

شهد طريق " الخارجة – أسيوط حادث مروع حيث اصطدمت حافلة نقل ركاب بشاحنة نقل بمنطقة الكيلو 60 بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، مما أسفر عن وفاة 17 شخصًا بينهم أطفال وإصابة 29 بينهم 8 حالات خطرة جرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالتهم الصحية بسبب وجود نزيف داخلي بمناطق متفرقة بهم أخطرها نزيف في المخ كما أن معظم ضحايا الحادث من مركزي الداخلة وبلاط.

 

الحصيلة النهائية للضحايا

وصلت الحصيلة النهائية لحادث الوادي الجديد المروع، إلى 29 مصابًا و17 قتيلًا جراء تصادم أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة الصعيد للنقل وشاحنة نقل بمقطورة وذلك مساء الأربعاء، حوالي الساعة 11.48 مساء.

اسماء الضحايا 

وتسبب الحادث في وفاة  17 شخصًا وهم: يوسف عبد الدايم محمد، مليكة مصطفى حسين، محمد أحمد محمد حنفي، محمد سيد خميس، أحمد حنفي، إبراهيم عبد الدايم محمد، محمد بوبكر سيف محمد، صابر زكى محمد، محمود كمال حسن سيد، نورهان محمود توفيق، رقية محمود توفيق، محمود قوشتي عبد الدايم، ايمان يوسف عبد الدايم، ريهام أحمد أحمد، ناصر سعد حافظ حسانين، مصطفى محمد عبدالله حسين، محمد إسماعيل محمد.

كما تسبب الحادث في إصابة 29 شخصًا وهم: مالك صبرى عبد الرحمن 9 أعوام، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي، محمد حسين جاب الله  22 عامًا، عبدالرحمن حسين جاب الله 18 عامًا،عادل السيد محمد 45 عاما،محمد زكريا احمد 37 عامًا، صابر عبدالرحمن محمد 36 عامًا، معتصم صابر شحاته 5 أعوام، ندى خالد على 24 أعوام، هدى فتحى محمود 16 عامًا، مصطفى حسين حماد 28 عامًا،  محمد رافت كمال 21 عامًا، أحمد ربيع الشيخ 40 عاما، ميرفت أمين سيد 40 عامًا، ماجد طلعت محمد 42 عامًا، محمد أحمد عجيزى 27 عامًا، ممدوح خضر محمد 20 عامًا، سالم محمد رشدى 59 عامًا، محمد احمد عبدالقادر 53 عاما، حمدى حافظ 49 عامًا، حمدى عبدالرافع سنوسى 50 عامًا، ياسر عبدالرحيم محمود 40 عامًا،  احمد محمد أحمد 36 عاما،أحمد محمد سيد 45 عامًا، حميدة عبدالدايم سنوسى 65 عامًا، صالح فرج صالح 20 عامًا، داليا صابر ذكى 18 عامًا، علاء سيد نصار، أمين شرطة، صابر فرحات سيد 45 عامًا، طارق عبدالمنعم متولى 57 عامًا.

 

شهود عيان على لحظة الحادث

وأكد شهود عيان أن السيارة النقل كانت تسير بسرعة منخفضة وليست متوقفة على الطريق اتجاه الخارجة / أسيوط نظرا لحمولتها الكبيرة، الأتوبيس كان يسير بسرعته في نفس الاتجاه قادما من خلف السيارة النقل، تعرض "لمطب هواء" أدى إلى اختلال عجلة القيادة ما تسبب في تأرجح الاوتوبيس واصطدامه "بالتريلا" التي تصادف مروره بجوارها في ذات الوقت، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على الطريق وحدوث تلفيات كبيرة جدا به، أدت إلى هذا العدد الكبير للمصابين والوفيات حيث تطايرت الجثث على الرمال.


تحرك فوري من المحافظ

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط،  محافظ الوادي الجديد،  منذ قليل، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة – الخارجة، الخارجة -أسيوط  من الساعة ٨ مساءًا حتى ٧ صباحًا وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراَ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف المحافظ،  رؤساء المراكز ومسئولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

وكان اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم أتوبيس محمل بالركاب في تريلا أسفل النقب وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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